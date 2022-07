Nach Rekordumsatz: Vorwerk will zweites Thermomix-Werk in Frankreich bauen

Donnemain-Saint-Mamès

Vorwerk plant den Bau eines zweiten Thermomix-Werkes in Frankreich.

Donnemain-Saint-Mamès in Frankreich - Geplant sei eine Investition von 57 Millionen Euro in Donnemain-Saint-Mamès in der Nähe von Châteaudun im Zentrum des Landes, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Beschäftigt werden sollen 74 Menschen. Das andere Thermomix-Werk steht in Cloyes-sur-le-Loir, ebenfalls in der Nähe von Châteaudun.

Vorwerk machte im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von 3,4 Milliarden Euro, Hauptumsatzbringer war die Küchenmaschine Thermomix. 2021 verkaufte das Unternehmen weltweit 1,5 Millionen Geräte.

Die "günstigen Bedingungen für die Industrie in Frankreich" hätten zur Entscheidung für das zweite Thermomix-Werk beigetragen, erklärte Vorwerk am Sonntag. In Frankreich beschäftigt das Unternehmen rund 2000 Menschen. Weitere 11.000 sind im Direktvertrieb für Vorwerk tätig.

Vorwerk, 1883 gegründet, ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Wuppertal. Neben der Küchenmaschine Thermomix stellt die Firma Staubsauger der Marke Kobold, Tee-Zubereiter und Kosmetika her. Der Thermomix wird auch in Wuppertal produziert. ilo/ans