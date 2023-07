Moskau: Russische Truppen im Nordosten der Ukraine einen Kilometer vorgerückt

Nach ukrainischen Angaben 60.000 Tonnen Getreide bei russischen Angriffen zerstört

Teilen

Russland hat das Getreideabkommen mit der Ukraine nicht verlängert © Christian Ohde/Imago

In der Region Odessa sind bei russischen Angriffen nach ukrainischen Angaben um die 60.000 Tonnen Getreide zerstört worden.

Kiew in der Ukraine - Zudem seien Getreideterminals und Infrastruktur in den Häfen von Odessa und Tschornomorsk gezielt angegriffen worden, erklärte der ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solsky. Die russische Armee gab dagegen an, Militäreinrichtungen und Munitionsdepots in der Nähe von Odessa ins Visier genommen zu haben.

Nach ukrainischen Angaben wurden in der Nacht zum Mittwoch „absichtlich“ Standorte für den ukrainischen Getreideexport in der Region Odessa im Süden des Landes angegriffen. 60.000 Tonnen Getreide, das im ukrainischen Hafen Tschornomorsk in der Nähe von Odessa gelagert wurde und exportiert werden sollte, seien dabei zerstört worden, erklärte Solsky. „Es wird mindestens ein Jahr dauern, bis die beschädigte Infrastruktur vollständig repariert ist.“



Die russische Armee erklärte dagegen, die nächtlichen Angriffe hätten militärische Einrichtungen in der Nähe des Hafens von Odessa zum Ziel gehabt. Die russischen Streitkräfte hätten „militärisch-industrielle Anlagen, Infrastruktur für Treibstoff und Munitionsdepots der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Stadt Odessa“ angegriffen.



Ukrainischen Angaben zufolge war es der zweite nächtliche Angriff in Folge auf die Region seit dem Auslaufen des Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland am Montag. Die Staatsanwaltschaft erklärte, es habe sich um den bislang größten Angriff an der Schwarzmeerküste von Odessa gehandelt. Mindestens zehn Menschen, darunter ein neunjähriger Junge, seien verletzt worden.



Die Regierung in Kiew gab an, Russland habe Raketen von Land, Meer und aus der Luft abgefeuert. In Odessa und der Region liegen drei Häfen, die Teil der Vereinbarung zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer waren. Diese Vereinbarung war am Montag ausgelaufen, Russland hatte eine Verlängerung verweigert. aka/jes

Moskau: Russische Truppen im Nordosten der Ukraine einen Kilometer vorgerückt

Russische Streitkräfte sind nach Angaben Moskaus um mehr als einen Kilometer an der Front im Nordosten der Ukraine vorgerückt. „Die vorrückenden Einheiten eroberten den Bahnhof Moltschanowo in der Region Charkiw“, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch. Der Vorstoß der russischen Soldaten habe sich im Laufe des Dienstags ereignet.



Auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim gab es unterdessen ein Feuer auf einem Militärgelände. Der russische Präsident Wladimir Putin wurde nach offiziellen Angaben über die Lage vor Ort informiert. „Es werden Notfallmaßnahmen ergriffen. Die Situation wird geklärt“, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.



Die bon Moskau eingesetzten Behörden auf der Krim ordneten die Evakuierung von mehr als 2000 Bewohnern aus Gebieten in der Nähe des Militärgeländes im Bezirk Kirowsky an. Zunächst machten die russischen Behörden keine Angaben zur Ursache des Brands.



Seit Beginn der Offensive in der Ukraine im Februar 2022 ist die Krim-Halbinsel regelmäßig das Ziel von Angriffen. Am Montag hatte es einen Angriff auf die symbolisch und strategisch wichtige Brücke zwischen Russland und der Krim-Halbinsel gegeben. Damit wurde die Brücke zum zweiten Mal in zehn Monaten beschädigt. bur/aka/jes