„Mit Vollgas gegen die Wand“: Mercedes-Händler rechnen mit Luxus-Strategie von Konzernchef Källenius ab

Von: Patrick Freiwah

Die jüngsten Absatzzahlen sorgen bei Mercedes für Euphorie. Doch intern brodelt es bei der Stuttgarter Premiummarke: Viele Händler sind auf den Barrikaden.

Stuttgart/München - Kürzlich hatte Mercedes-Chef Ola Källenius über eine Identitätserweiterung zu berichten: Er sei nun auch Deutscher und habe eine doppelte Staatsbürgerschaft, erklärte der gebürtige Schwede auf dem Karriere-Netzwerk LinkedIn. 1969 kam der jetzige Vorstandschef in Schweden zur Welt, später machte er bei der Marke mit dem Stern Karriere. Der neue Pass unterstreiche für den Familienvater die Bedeutung, die das Land seines Arbeitgebers für ihn habe.

Doch jetzt ereilt den Deutsch-Schweden der wohl größte Gegenwind, den er seit Amtsantritt als CEO 2019 zu spüren bekam. Auslöser ist die Luxus-Strategie, die Källenius mit Mercedes eingeschlagen hat. Der Händlerverband des Stuttgarter Premiumherstellers hat große Probleme mit dem eingeschlagenen Kurs und warnt, dass er ihm auf die Füße fällt. Laut BusinessInsider schlagen die Vertriebspartner der „Sternmarken“ in einem internen Brief Alarm und sprechen von einem „Imageschaden“, der Mercedes ereilt.

Mercedes-Absatz stimmt - Händler warnen jedoch vor „Gier“ der Manager

Zahlreiche Kunden können demnach die neuen Ziele nicht nachvollziehen und würden stattdessen zur Konkurrenz abwandern. Dabei zeugen jüngste Zahlen eigentlich davon, dass sich Mercedes auf einem guten Weg befindet: Im zweiten Quartal 2023 konnte der Hersteller ein weltweites Absatzplus auf 515.700 Einheiten hinlegen, ein Wachstum von sechs Prozent. Besonders Modelle von Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach sowie der Geländewagen G-Klasse verzeichneten große Zuwächse.

In dem Brandbrief, der dem Bericht zufolge Ende Juni verschickt wurde, üben vier Manager vom „Verband der Mercedes-Benz Vertreter e. V.“ massive Kritik an der jetzigen Ausrichtung und warnen vor den Folgen, die sich schon seit geraumer Zeit abzeichneten. „Bereits im Oktober vergangenen Jahres und letztmalig im Frühjahr haben wir auf die sich verschärfenden Marktbedingungen – gefühlt ‚ungehört‘ – hingewiesen“, beginnen die Initiatoren das Schreiben.

In der Folge ist von einer enttäuschenden Entwicklung die Rede, „Gier“ unter den Verantwortlichen und dass die „Handlungsnotwendigkeit bereits monatelang zu beobachten“ gewesen sei, man dies jedoch ignoriert habe. Angesprochen sollten sich laut BusinessInsider mehrere Stuttgarter Manager fühlen: Jörg Heinermann, Vorsitzender der Geschäftsleitung/ CEO Mercedes-Benz Cars Deutschland, CEO Ola Källenius, der namentlich nicht erwähnte Geschäftsleiter Großabteilung Sales & Marketing PKW Neufahrzeuge sowie Britta Seeger, Vertriebsvorständin der Mercedes-Benz Group. Die Vereinigung vertritt deutschlandweit 99 Mercedes-Händler, die mit sinkender Nachfrage und finanziellen Problemen konfrontiert seien.

Mercedes-Stern am Kühlergrill: Die Marke aus Stuttgart hat zuletzt eine Luxusstrategie eingeschlagen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Mercedes-Händler spüren Auftragsrückgang - „mit Vollgas gegen die Wand“

Das beschriebene Szenario ist bedrohlich: „Die schlechte AE-Situation („Auftragseingang“; d. Red.) seit Beginn 2023 und verstärkt ab Start VdZ (das Mercedes-Konzept „Vertrieb der Zukunft“; d. Red.) eskaliert dermaßen, dass zunehmend die Sorge unter den Agenten besteht, dass der Hersteller den deutschen Markt mit Vollgas gegen die Wand steuert.“ Kritisiert wird vor allem die ausufernde Preispolitik, welche neue Mercedes-Modelle für „Normalverdiener“ unerschwinglich macht. Auch aus der Politik gab es diesbezüglich bereits klare Worte.

Während der Weltkonzern seine Luxusstrategie auf Kosten der Kundschaft durchboxen will, zeige sich in diesem Jahr nach Erkenntnis der Händler ein Wandel auf dem Automarkt. Dieser habe sich „vom Verkäufermarkt in 2021 und 2022 jetzt in 2023 wieder zum Käufermarkt gedreht, und wir verkaufen wesentlich weniger Fahrzeuge als zuvor“, so der Wortlaut. Dabei ist Mercedes an der erstarkten Konkurrenz nicht unschuldig. Die aktuellen Zahlen seien lediglich der „Blick in die Vergangenheit“ warnen die Händler, weil der Autoriese noch von älteren Bestellungen zehre. Mittlerweile sei die Nachfrage jedoch komplett eingebrochen.

Das basiere auf dem von Ola Källenius ausgerufenen Kurs: Statt volumenstarken, aber eher margenschwachen Fahrzeugen fokussiert sich die Traditionsmarke auf hochpreisige Autos. Dass dies bei zahlreichen Fans der Marke auf wenig Verständnis stößt, sollte klar sein. „Das Image von Mercedes-Benz nimmt Schaden, unsere Kunden verstehen die eingeschlagene Strategie der Mercedes-Benz AG weniger als Luxusstrategie, eher als die der ‚Gier‘“, schildert die Händlerseite. Für 2024 prophezeien die Vertragshändler düstere Zeiten, „sollte der Konzern nicht seine Preispolitik an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen und anstelle in den Rückspiegel besser nach vorne schauen.“

Mercedes und die Preispolitik: Viele Kunden suchen offenbar das Weite

Bei den Vorwürfen klingt durch, dass Mercedes dadurch wohl den Heimatmarkt sowie das Europa-Geschäft vernachlässigt, sich stattdessen auf lukrativere Märkte wie Asien oder Nordamerika fokussiert: „Auch für Luxus müssen die Preise passen, ganz zu schweigen von der Qualität. Besonders, wenn durch die Rezession die europäischen Märkte ohnehin am Boden liegen“. In dem Bericht wird zudem erwähnt, dass Kunden hierzulande „in Scharen“ zu Premiumrivalen wie BMW, Audi, oder Tesla abwandern würden. „Unsere Kunden treffen gerade richtungsweisende Einkaufsentscheidungen zu anderen Herstellern“, so der Weckruf des Verbandes.

Dabei geht es auch um das bestehende Vertriebssystem. „Inzwischen ist klar, dass (...) unser fixkosten-intensives Geschäftsmodell deutlich verschlechtert wird. Fahrzeugverkäufe konnten demzufolge „vielfach nur noch unter dem Totalverzicht der eigenen Provision realisiert werden, mit der Hoffnung auf künftige Erträge aus After-Sales.“ Zudem seien Marketingaktionen bezüglich der Elektro-Submarke EQ fehlgeschlagen: Diese hätten laut dem Mercedes-Handel „bis auf die Entwertung unserer Lagerbestände an Vorführ- und Geschäftswagen“ keinen Erfolg gebracht. Die Produkte seien „schlicht und ergreifend zu teuer!“, so das knallharte Urteil.

Ola Källenius, Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG, trimmt den Stuttgarter Traditionshersteller auf Luxus. © Mercedes-Benz Group AG/dpa

Düstere Wolken über Mercedes? Händler fordern sofortige Maßnahmen

Die vier Absender sind im Brief um zügige Lösungsansätze bemüht. So werden Maßnahmen genannt, die „sofort zu ergreifen sind“, um bei Mercedes-Benz noch größeren Schaden abzuwenden:

Reduzierung der Bruttolistenpreise: „Die Fahrzeugpreise sind baureihenübergreifend mit jeder Modelljahresänderung immer weiter gestiegen. (...) Viel zu hohe Bruttolistenpreise lassen sich im aktuellen Marktumfeld nicht länger erklären.“

„Die Fahrzeugpreise sind baureihenübergreifend mit jeder Modelljahresänderung immer weiter gestiegen. (...) Viel zu hohe Bruttolistenpreise lassen sich im aktuellen Marktumfeld nicht länger erklären.“ Anpassung der Paketlogik: Probleme haben die Mercedes-Händler zudem aufgrund der von Stuttgart vorgenommenen Umstrukturierung bezüglich Sonderausstattungen. „Durch zum Teil exorbitante Preissteigerungen aufgrund von nun zwangsweise zu bestellenden Ausstattungen konnten die Geschäfte insbesondere bei preissensiblen Kunden – wenn überhaupt – nur durch Provisionseingriff zulasten des Handelspartners gerettet werden.“ Bei der Mercedes C-Klasse gerate dadurch das Flottengeschäft in Gefahr, weil die Mittelklasse immer weniger in die „Flotten-Policy“ von Kunden passe. Hier sei es zu „Stornierungen im großen Stil“ gekommen und Kundenbeziehungen „verloren“ gegangen.

Probleme haben die Mercedes-Händler zudem aufgrund der von Stuttgart vorgenommenen Umstrukturierung bezüglich Sonderausstattungen. „Durch zum Teil exorbitante Preissteigerungen aufgrund von nun zwangsweise zu bestellenden Ausstattungen konnten die Geschäfte insbesondere bei preissensiblen Kunden – wenn überhaupt – nur durch Provisionseingriff zulasten des Handelspartners gerettet werden.“ Bei der Mercedes C-Klasse gerate dadurch das Flottengeschäft in Gefahr, weil die Mittelklasse immer weniger in die „Flotten-Policy“ von Kunden passe. Hier sei es zu „Stornierungen im großen Stil“ gekommen und Kundenbeziehungen „verloren“ gegangen. Notwendigkeit einer Inzahlungnahme-Prämie für Fremdfabrikat: Bislang gibt es derartiges nur bei Mercedes-Modellen. Die Mercedes-Benz-Händler fordern eine Ausweitung auf andere Marken und das in „signifikanter Höhe“, um im Privatkundenbereich die „preisintensive Paket-Systematik“ abzufedern.

Maßgeblich zur Behebung der Missstände sei ein schnellstmöglicher Dialog zwischen Händlern und Mercedes-Managern, so der dringende Aufruf: „Was ist der strategische Plan für unseren Markt, und wie soll sich das komplexe Geschäftsmodell der Vergangenheit volumens- und ertragsseitig entwickeln? Gerne stehen wir für einen kurzfristigen Gesprächstermin zur Verfügung.“ (PF)