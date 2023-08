Urheberrechte: Nachrichtenagentur AFP verklagt Elon Musks Online-Dienst X

Von: Robert Wallenhauer

Teilen

Die französische Nachrichtenagentur AFP verklagt den Online-Dienst Twitter, der vor kurzem in X umbenannt wurde. Es geht vor allem darum, wer für Nachrichten im Internet bezahlt werden sollte.

Paris/San Francisco – Die Nachrichtenagentur AFP hat in Frankreich eine Urheberrechtsklage gegen den Online-Dienst Twitter eingereicht, der kürzlich in X umbenannt wurde. Die Agentur verlange die Herausgabe von Daten, um die ihr zustehende Vergütung festzulegen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. „Agence France-Presse bedauert die offensichtliche Weigerung von X, Gespräche aufzunehmen, um das Leistungsschutzrecht für die Presse umzusetzen“, heißt es weiter.

Die EU hatte 2019 im Zuge einer Urheberrechtsreform Unternehmen wie Google, YouTube oder Facebook verpflichtet, Medienunternehmen und Kreative für die Übernahme von Inhalten angemessen zu vergüten. Die Novelle wurde unter anderem von Zeitungsverlegern und Nachrichtenagenturen wie AFP unterstützt. Frankreich hatte die EU-Auflagen als erster Mitgliedstaat in nationales Recht umgesetzt.

Elon Musk: Sein Kurznachrichtendienst X ist seit kurzem in einigen Klagen involviert. © Michel Euler/dpa

AFP klagt wegen Urheberrechte

„Als führender Verfechter von Leistungsschutzrechten für die Presse bleibt AFP in ihrem Engagement für diese Sache unerschütterlich“, betonte die Agentur. AFP werde weiterhin bei allen wichtigen Plattformen geeignete rechtliche Mittel einsetzen, „um eine faire Verteilung des Wertes, der durch das Teilen von Nachrichteninhalten entsteht, zu gewährleisten“. X Corp., das Unternehmen hinter dem Kurznachrichtendienst, ließ eine AFP-Anfrage nach einer Stellungnahme zunächst unbeantwortet.

Drei französische Mediengruppen, Le Monde, Le Figaro und Les Echos-Le Parisien, sind kürzlich ebenfalls auf dem Rechtsweg gegen X vorgegangen. Die Rechtsabteilung des amerikanischen Unternehmens scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Anfang Juli warf ein Twitter-Anwalt Meta in einem Brief vor, für die App Threads vertrauliche Informationen und internes Wissen des Kurznachrichtendienstes verwendet zu haben. Diese Woche verklagte X eine Organisation, die über Hassrede im Netz forscht.

Medien schließen Lizenzverträge mit Twitter ab

Mehrere europäische Medien, unter ihnen AFP, haben inzwischen eine Vergütung ihrer Inhalte mit Google ausgehandelt. In Deutschland haben mehr als 400 Medien einen Lizenzvertrag mit dem Tech-Konzern abgeschlossen, berichtete netpolitik.org vergangenes Jahr. Dazu gehören bekannte Medien wie der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung – aber auch regionale Medienhäuser.

Der umstrittene Multimilliardär Elon Musk hatte Twitter im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar gekauft und seitdem den Umbau des Unternehmens vorangetrieben. Er führte neue Gebühren ein, fuhr die Moderation der Inhalte herunter und schaltete stillgelegte Twitter-Konten umstrittener Nutzer wieder frei, unter anderem von Ex-US-Präsident Donald Trump. Ende Juli änderte Musk den Namen von Twitter in X. (row mit AFP)