Nachruf auf Münchner Ökonom: „Seine Thesen stellten das Geschichtsbild auf den Kopf“

Der Wirtschaftshistoriker und Ökonom Knut Borchardt lehrte an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. (Symbolbild) © dpa/Andreas Gebert

Knut Borchardt gilt als einer der bedeutendsten Wirtschaftshistoriker des 20. Jahrhunderts. Der ehemalige Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn hat einen Nachruf auf den Ökonomen mit höchsten Ehren verfasst.

München – Er gilt als einer der bedeutendsten Wirtschaftshistoriker des 20. Jahrhunderts: Knut Borchardt lehrte an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, wurde mit höchsten akademischen Ehren versehen – unter anderem mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Bayrischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst.

20 Jahre lang war Borchardt auch dem Ifo Institut verbunden, wo er im Vorstand und im Vorstandsrat saß. Am 5. Februar ist Knut Borchardt im Alter von 93 Jahren in München gestorben. Der ehemalige Ifo-Präsident und Wirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn, der ihn über 40 Jahre lang kannte, würdigte beim Begräbnis in Icking die Lebensleistung Borchardts, der wegen einer Kreislauferkrankung seinen Lehrstuhl 1991 vorzeitig aufgab. Hier ein Auszug:

Knut Borchardt: „Seine Thesen stellten das Geschichtsbild jener Zeit auf den Kopf“

„Die gesundheitlichen Probleme dürften nicht zuletzt auch mit der sogenannten Borchardt-Kontroverse zusammenhängen, die die deutsche Historikerriege in den 1980er-Jahren in ihren Bann zog. Knut Borchardt hatte in einem 1979 bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften veröffentlichten Beitrag mit dem Titel ,Zwangslagen und Handlungsspielräume in der großen Wirtschaftskrise der frühen 30erJahre: Zur Revision des überlieferten Geschichtsbildes‘ eine Bombe gelegt, die er kurz danach mit einem weiteren Artikel mit dem Titel ,Wirtschaftliche Ursachen des Scheiterns der Weimarer Republik‘ nachschärfte.

Knut Borchardt gilt als einer der bedeutendsten Wirtschaftshistoriker des 20. Jahrhunderts. © Knut Borchardt/privat

Seine Thesen stellten das allgemeine Geschichtsbild jener Zeit auf den Kopf und riefen heftige Kritik bei anderen Historikern hervor. Gemeinhin wurde der letzte Reichskanzler vor Hitler, Heinrich Brüning, dafür kritisiert, dass er die Wirtschaft nicht durch ein keynesianisches Schuldenregime anzukurbeln versuchte und am Goldstandard für die Reichsmark festhielt, anstatt die Währung abzuwerten. Das habe dem Nationalsozialismus den Boden bereitet, so die populäre These. An dem Sachverhalt als solchem kam auch Knut Borchardt nicht vorbei.

Jedoch verteidigte er Brünings Entscheidungen, weil das von Reparationslasten gebeutelte Deutschland gar nicht über die Bonität verfügte, neue Schulden machen zu können, und weil eine offene Abwertung den in ausländischer Währung verschuldeten Staat ruiniert hätte. Deutschland sei letztlich an den Verteilungskonflikten in der von Krieg und Reparationen geschwächten Wirtschaft zerbrochen, die sich in der Inflation und hohen Lohnsteigerungen zeigten. In der Situation habe Brüning keine anderen Handlungsmöglichkeiten gehabt als jene, die er ergriff.

Ökonom und Wirtschaftshistoriker Knut Borchardt: „Spezialist für Komplexität“

Tatsächlich war Deutschland damals, wie später Albrecht Ritschl herausgearbeitet hatte, in einer sehr ähnlichen Situation wie die vielen Länder, die nach der lateinamerikanischen Schuldenkrise der 1980er Jahre und der nachfolgenden asiatischen Schuldenkrise in den Konkurs getrieben wurden. Es gibt eben Sackgassen der Wirtschaftsentwicklung, aus denen man auf geordnetem Wege nicht mehr herauskommt. Brüning behauptete, dass er es war, der durch die sichtbaren Auswirkungen seiner Austeritätspolitik das nachfolgende Ende der restlichen Reparationszahlungen durch die Siegermächte herbeigeführt und damit die Kreditwürdigkeit des Landes wiederhergestellt hatte, wovon dann nicht er selbst, sondern sein Nachfolger Hitler profitiert habe.

100 Meter vor dem Ziel habe man das Rennen abgebrochen, sagte er dazu im März 1932 im Reichstag. Für diese Position zeigte Knut Borchardt Verständnis, denn er war, wie er sich selbst in einem sehr wichtigen, tiefschürfenden Interview mit Reinhard Spree bezeichnete, ein ,Spezialist für Komplexität‘, der die Handlungszwänge der von ihm betrachteten Protagonisten der Geschichte im Detail zu verstehen versuchte. Knut Borchardt selbst schrieb zu der Kontroverse nicht weniger als 14 Artikel. Nach meiner Erinnerung hat die mit dem Streit verbundene Anspannung ihn sehr mitgenommen, auch wenn er seine Position im Endeffekt hatte behaupten können. Die heftige Kritik, die er hatte einstecken müssen, hat seinem Ruhm als Forscher aber nicht geschadet, sondern ihn geradezu begründet.

Im Vorwort des von ihm im Jahr 2006 herausgegebenen Sammelbandes ,Das Faszinosum Max Weber. Die Geschichte seiner Geltung‘, schreibt er – freilich bezogen auf Weber, der anfangs gar nicht von seinen Zeitgenossen gewürdigt wurde – Zeilen, die genauso gut für ihn selbst hätten gelten können: ,... scharfe fachliche Kritik (hat) eher zu wachsender Aufmerksamkeit beigetragen, sodass auch Kritiker zu den Geltungspromotoren gerechnet werden müssen, wenn sie sich nur intensiv auf die Sache Weber eingelassen haben.‘ Tatsächlich hatte Knut Borchardt besonders unter keynesianisch orientierten Wirtschaftshistorikern sehr wirksame Geltungspromotoren in diesem Sinne. (...) Zu Recht nennt der bekannte Wirtschaftshistoriker Harold James aus Princeton Knut Borchardt vor allem wegen seiner Arbeiten zur Weimarer Republik den ,bedeutendsten modernen deutschen Wirtschaftshistoriker:‘ Dem ist wenig hinzuzufügen.“