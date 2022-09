Nachtzüge von München aus: Kunden sind auf ÖBB-Angebot angewiesen - DB guckt zu

Siemens und ÖBB präsentieren neuen Nachtzug-Traum: Mehr Komfort im Schlaf- und Liegewagen

Von: Sebastian Hölzle

Teilen

Der neu gestaltete Nightjet soll auf den Verbindungen von München nach Italien zum Einsatz kommen. Albrecht Neumann von Siemens Mobility, Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und ÖBB-Chef Andreas Matthä (von links) präsentierten den Zug. © ÖBB

Reisen im Nachtzug soll bequemer werden: Das versprechen Siemens und der österreichische Bahnbetreiber ÖBB. Die Unternehmen präsentieren die Innenausstattung des neuen Nightjets.

München – Siemens und der österreichische Bahnbetreiber ÖBB haben am Dienstag in Wien die Innenausstattung ihrer neuen Nachtzüge präsentiert. Ihr Versprechen: Mehr Platz, mehr Komfort – das Reisen in Schlaf- und Liegewagen soll bequemer werden. 33 Nightjets der neuen Generation will der Münchner Siemens-Konzern in seinem Werk in Wien bauen. Die ersten Züge will die ÖBB Ende Sommer 2023 Richtung Italien einsetzen. Sie sollen auf den Strecken von München sowie Wien nach Rom, Venedig und Mailand fahren. Bis zum Jahr 2025 sollen die neuen Nightjets „einen großen Teil der Bestandszüge“ ersetzen, teilte die ÖBB mit.

Neuer Schlafwagen-Nachtzug auch in München: Mehr Komfort und Einzelkabinen

Fahrgäste sollen von einer geringeren Belegung profitieren: Vierer-Abteil im Liegewagen, Zweier-Abteil im Schlafwagen. Zudem sollen im Schlafwagen in Zukunft alle Abteile über eine eigene Toilette sowie eine Dusche verfügen. Alleinreisenden will die ÖBB in Einzelkabinen – sogenannten Mini Cabins – mehr Privatsphäre anbieten. Ablagefläche, ein verschiebbarer Klapptisch fürs Frühstück, Kleiderhaken, Leselampe sollen für alleinreisende Fahrgäste den Komfort erhöhen. Im gesamten Zug sollen mobilfunkdurchlässige Fensterscheiben für stabileren Handy-Empfang sorgen.



„Mit dem neuen Nightjet leisten wir einen wichtigen Beitrag, um das Bahnfahren attraktiver zu machen und die Klimaziele zu erreichen“, sagte Albrecht Neumann von Siemens Mobility. Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ergänzte: „Nachtzüge sind in ganz Europa im Aufwind, denn sie sind die klimafreundliche Alternative zum Kurzstreckenflug.“ Die Beliebtheit der Nachtzüge hat aber eine Kehrseite. Eine Datenanalyse des Journalisten Sebastian Wilken kam im Juni zu dem Ergebnis: Die Nightjets der ÖBB sind oft früh ausgebucht, häufig sind Plätze in Schlaf- und Liegewagen kurzfristig nur schwer zu ergattern. Der Nachtzug sei nicht nur „quicklebendig“, schlussfolgerte Wilken, er boome auf vielen Strecken und werde zum Opfer seines eigenen Erfolgs. „Viele Reisende dürften nach gescheiterter Buchung frustriert in Auto oder Flieger steigen.“



Das neue Innendesign im Nightjet: hier der Schlafwagen für zwei Personen, ausgestattet mit eigener Toilette und Dusche. © FKN

Nachtzüge von München aus: Kunden sind auf ÖBB-Angebot angewiesen - DB guckt zu

Die Deutsche Bahn, die vor Jahren aus dem Betrieb von Nachtzügen ausgestiegen ist und seitdem unter anderem mit der ÖBB kooperiert, plant aktuell aber keine Rückkehr ins Geschäft. „Wir haben gesehen: Wenn jeder ein bisschen Nachtzug betreibt, ist im Wettbewerb der Bahn mit Auto und Flieger nichts gewonnen“, sagte eine Bahn-Sprecherin. Daher halte die Bahn an ihrer Strategie fest.

Wer aktuell von München aus in der Nacht durch Europa reisen will, bleibt damit auf die Züge der ÖBB angewiesen. Aktuell bieten die Österreicher von München täglich Nightjet-Verbindungen nach Amsterdam, Hamburg, Venedig, Rom und Mailand an. Dreimal wöchentlich fährt zudem ein Nightjet nach Paris. Bei den ebenfalls von München abfahrenden EuroNight-Zügen nach Budapest und Zagreb handelt es sich zwar um ein Angebot der ÖBB, betrieben werden die Strecken aber von der ungarischen und der kroatischen Eisenbahngesellschaft.

Derweil ist 2022 in Deutschland ein weiteres Nachtzugangebot gestartet:

Neue Nachtzug-Generation von Siemens: Preise werden teurer - Alte Züge fahren weiter

Eine Angebotsausweitung ab München plant die ÖBB nicht – trotz ihrer 33 neuen Nightjets. Stattdessen könnte es in den Zügen der neuen Generation teurer werden: „Es wird eine komplett neue Preisstruktur geben“, sagte ein ÖBB-Sprecher mit Verweis auf das neue Raumkonzept. Die genauen Preise würden im Frühjahr 2023 veröffentlicht. Allerdings sei nicht geplant, die alten Nightjets auszumustern, versicherte er. Nachgedacht werde, die alten Züge ab 2024 und 2025 auf neu geschaffenen Nacht-Verbindungen von Berlin nach Paris sowie von Berlin nach Brüssel einzusetzen.



Ab München dürfte es damit auf einigen Strecken eng bleiben. Nachtzug-Liebhaber Sebastian Wilken kommentierte auf Twitter: „Die neuen Nightjets sehen schick aus, keine Frage. Aber sie werden den Glücklichen vorbehalten sein, die rechtzeitig ein Ticket ergattern.“