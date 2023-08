Nächste Krise in Asien: Chinas Wirtschaft rutscht in die Deflation

Von: Amy Walker

Chinas Verbraucherpreise fallen, die Wirtschaft rutscht in die Deflation. Doch was zunächst nach einer guten Nachricht klingt, birgt große Risiken.

Peking – Während die Bürgerinnen und Bürger in Europa noch immer von einer hohen Inflation belastet werden, passiert in China das Gegenteil. Das treibt Ökonomen aber genauso tiefe Sorgenfalten in die Stirn. Erstmals seit mehr als zwei Jahren ist China nämlich in eine Deflation abgerutscht. Laut Mitteilung des nationalen Statistikbüros sanken die Verbraucherpreise in der Volksrepublik im Juli um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Im Juni lag die Inflationsrate noch bei null Prozent.

Warum die Deflation ein Problem für die Wirtschaft ist

Obwohl dies auf den ersten Blick wie eine positive Nachricht für die Konsumenten wirkt und ihre Kaufkraft stärkt, stellt es eine Bedrohung für die Wirtschaft dar. Denn die Menschen geben ihr Geld nicht aus, in Erwartung weiterer Preissenkungen, und verschieben größere Käufe.



Unternehmen müssen aufgrund der sinkenden Nachfrage ihre Produktion drosseln, stellen Einstellungen in die Warteschleife oder müssen sogar Mitarbeiter entlassen. Um ihre Bestände zu reduzieren, sind sie gezwungen, weitere Rabatte zu gewähren. Dies führt zu einer Abwärtsspirale, da ihre Kosten konstant bleiben.

Exporte auf einem niedrigen Wert

China durchlebte Ende 2020 bis Anfang 2021 eine kurze Deflationsphase, die hauptsächlich auf den Preissturz für Schweinefleisch zurückzuführen war. Zuletzt gab es 2009 fallende Preise. Experten prognostizieren nun eine längere Deflationsperiode. Große Wirtschaftsmotoren Chinas, wie der Immobiliensektor, stecken in der Krise. Die Jugendarbeitslosigkeit hat einen Rekordwert von über 20 Prozent erreicht.

Darüber hinaus erreichten Chinas Exporte im Juli den niedrigsten Stand seit dem Frühjahr 2020, dem Beginn der Corona-Pandemie. Wie der chinesische Zoll am Dienstag mitteilte, sanken die Ausfuhren im Jahresvergleich um 14,5 Prozent. Die Hauptursache ist die schwache Nachfrage aus den USA und Europa. Auch die Importe Chinas gingen deutlich zurück - ein weiterer Indikator für die aktuell schwächelnde chinesische Wirtschaft. (wal/afp)