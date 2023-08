Nahles fordert Rücknahme von Millionen-Kürzung bei Langzeitarbeitslosen

Nahles: „Berufsvorbereitung muss früher in den Schulen beginnen“

Andrea Nahles © Christian Spicker/Imago

Im Hinblick auf die zunehmende Jugendarbeitslosigkeit hat sich Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), für eine frühere Berufsvorbereitung in den Schulen ausgesprochen.

Berlin in Deutschland - „Berufsorientierung und Berufsvorbereitung der Kinder und Jugendlichen muss früher in den Schulen beginnen“, sagte Nahles der „Rheinischen Post“ vom Dienstag. Sie wünsche sich mehr Verbindlichkeit in den Lehrplänen der Länder.

Es falle auf, dass die Berufsvorbereitung in Gymnasien und Förderschulen oft nicht ausreichend sei. Nur ein obligatorisches Praktikum sei zu wenig, fügte sie hinzu. Für Eltern organisiere die BA digitale Elternabende, damit diese ihre Kinder bei der Berufsorientierung besser unterstützen könnten. „Die Überfülle der Möglichkeiten bei über 300 dualen Ausbildungsberufen verunsichert viele Jugendliche und ihre Eltern. Sie brauchen mehr Orientierungshilfe“, sagte Nahles.



Obwohl die Corona-Krise überwunden sei, habe die Jugendarbeitslosigkeit zugenommen. „Wir hatten im Juli acht Prozent mehr junge Arbeitslose im Alter unter 25 Jahren als im Vorjahr“, sagte Nahles. Insgesamt sei derzeit knapp eine Viertel Million unter 25-Jährige arbeitslos gemeldet. „Das dürfen wir uns als Gesellschaft nicht leisten, zumal viele Unternehmen händeringend junge Menschen suchen“, warnte Nahles.

Ungelernte Kräfte hätten dabei die schlechtesten Chancen. Ihre Arbeitslosenquote liege bei 19,8 Prozent, bei Menschen mit Berufsausbildung betrage sie hingegen nur 2,8 Prozent. Drei von fünf Langzeitarbeitslosen hätten keine berufliche Qualifikation. Nahles rief junge Menschen, die 2023 keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, dazu auf, sich zu bewerben. „Die Chancen auf Vermittlung in diesem Ausbildungsjahr sind immer noch da“, sagte sie der „Rheinischen Post“. Rund 230.000 Lehrstellen seien immer noch unbesetzt. ald/hcy

Nahles fordert Rücknahme von Millionen-Kürzung bei Langzeitarbeitslosen

Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, hat an die Ampel-Parteien appelliert, die geplanten Kürzungen von 700 Millionen Euro bei der Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser im Bundeshaushalt 2024 zu stoppen. „Wir hoffen darauf, dass die Abgeordneten bei den Beratungen zum Bundeshaushalt im Herbst dafür sorgen, dass die Kürzungen für 2024 wieder zurückgenommen werden“, sagte sie der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vom Dienstag.



Bleibe es bei der Kürzung, könnten Bürgergeld-Bezieher zum Beispiel nur eingeschränkt mit Weiterbildungsprämien von 150 Euro im Monat gefördert werden, sagte Nahles. „Wenn ich die Menschen aus dem Bürgergeld-Bezug aber nicht herausbringe, ist das für den Staat langfristig viel teurer.“



Neben der Kürzung der Mittel müsse die BA auch die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst verkraften, die im Bereich des Bürgergeldes zusätzlich 300 Millionen Euro kosten werde. Erschwert werde die Aufgabe der Bundesagentur zudem dadurch, dass von 2025 an die Arbeitsagenturen und nicht mehr die Jobcenter für die Betreuung junger Arbeitsloser unter 25 Jahren zuständig würden.



„Wir wollen das gut machen. Daher wären wir auch froh, Kolleginnen und Kollegen aus den Jobcentern zu gewinnen, die uns bei der Aufgabe unterstützen“, sagte Nahles. Es gehe „um 700.000 junge Leute, teilweise mit umfassendem Bedarf an Unterstützung, die weit über eine reine Job-Vermittlung hinausgeht, bis hin zur Drogenberatung. Das sind keine Peanuts.“ jkk/mt