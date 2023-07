Negative Einträge: Schufa will Verbraucher künftig proaktiv informieren

Schufa-Logo © U. J. Alexander/Imago

Die Schufa will Verbraucher künftig proaktiv informieren, wenn sie negative Einträge über sie speichert.

Wiesbaden in Deutschland - Das sagte Schufa-Chefin Tanja Birkholz der Wochenzeitung „Zeit“ laut Vorabmeldung vom Mittwoch und kündigte zudem an, Kundendaten bald jederzeit kostenlos abrufbar zu machen. Aktuell kostet dieser Service der Schufa noch Geld.

Um die Datenabfrage ab Ende dieses Jahres nutzen zu können, müssten sich die Kundinnen und Kunden über die Schufa-App Bonify registrieren. Zudem könnten Verbraucher der Schufa ab 2024 freiwillig Einblicke in ihre Konten gewähren. So könne die Auskunftei die Bonität der Menschen besser einschätzen. „Wenn überhaupt, wird es ums Einkommen gehen. Ob jemand Geld an Greenpeace spendet oder sich für eine Partei engagiert, ist für die Bonitätsbewertung irrelevant“, sagte Birkholz. Jeder müsse der Datennutzung ohnehin ausdrücklich zustimmen.

Zur Offenlegung des geheimen Algorithmus, mit dem die Schufa die Bonität von Verbraucherinnen und Verbrauchern bewertet, sagte die Schufa-Chefin, erst wenn alle anderen Auskunfteien dies auch täten, „können wir darüber reden“. mb/hcy