Negativzinsen: Ganze oder teilweise Abschaffung bei 49 Banken

Negativzinsen (Symbolbild) © IMAGO/McPHOTO

Einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox zufolge haben bereits vor der angekündigten Zinswende der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche schon 49 Banken in Deutschland die Negativzinsen ganz oder teilweise abgeschafft.

Heidelberg in Deutschland - Seit Ende April hätten 34 Banken ihre Negativzinsen komplett abgeschafft, weitere 15 Banken hätten die Freibeträge deutlich angehoben, so dass ein Großteil der Kundinnen und Kunden keine Negativzinsen mehr zahlen müsse, teilte Verivox am Freitag mit.

Bei einer weiteren Bank sei die vollständige Abschaffung der Negativzinsen bereits beschlossen, aber noch nicht umgesetzt. Hier fallen laut Verivox die Verwahrentgelte zum 1. August weg.



Verivox wertete nach eigenen Angaben die Konditionen für Tagesgeld, Giro- und Verrechnungskonten für Privatkunden auf den Internetseiten von 1300 Banken und Sparkassen aus. Unter den Instituten, die bereits aus den Negativzinsen ausgestiegen sind, befinden sich neben Online-Banken wie der ING, N26 oder 1822direkt vor allem viele regionale Institute - darunter mehrere Sparda- und PSD-Banken, aber auch Volksbanken und Sparkassen.

"Ein historisches Zinsphänomen geht zu Ende", erklärte Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Wenn die Zinsen künftig steigen, wird das Geschäft mit Spargeldern für die Banken wieder attraktiv."



Die meisten Institute warteten aber auf die Entscheidung der EZB am 21. Juli, erklärte Verivox. Für den Tag hat die Zentralbank die Anhebung der Zinssätze um 0,25 Prozent angekündigt. Aktuell verlangen laut Vergleichsportal immer noch 426 Banken Negativzinsen von ihren Kundinnen und Kunden.



Wenn die Kreditinstitute Spargelder bei der Zentralbank hinterlegen, müssen sie aktuell auf einen Teil dieser Einlagen selbst noch 0,5 Prozent Strafzinsen zahlen. Mehrere große Banken haben bereits angekündigt, die Negativzinsen für ihre Kunden zeitgleich und im selben Umfang wie die EZB zurückzufahren. Bei vielen Banken reduzieren sich die Negativzinsen bei einer Zinsanpassung auch automatisch, sie haben das Verwahrentgelt an den Einlagezins der EZB gekoppelt.



Die Zinswende ist laut Verivox mittlerweile auch bei den Sparern angekommen: Die Banken zahlen aktuell im Schnitt bis zu 1,3 Prozent Zinsen für Festgelder mit zwei Jahren Laufzeit. Anfang April hatten selbst die besten Angebote nur bei 0,41 Prozent gelegen. ilo/bro