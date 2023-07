Netanjahu hat Herzschrittmacher-Operation nach Angaben von Ärzten gut überstanden

Benjamin Netanyahu © Christian Ditsch/Imago

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, Regierungschef von Israel, hat eine Herzschrittmacher-OP gut überstanden.

Tel Aviv in Israel - Netanjahus Gesundheitszustand sei „gut“, erklärte das Sheba-Krankenhaus in Tel Haschomer nahe Tel Aviv am Sonntag. Der 73-Jährige werde nach dem Eingriff „in der kardiologischen Abteilung unter ärztlicher Aufsicht bleiben“, hieß es weiter. Netanjahu war wenige Stunden zuvor in das Krankenhaus eingeliefert worden, sein Büro hatte die Operation kurzfristig bekanntgegeben.

Netanjahu hatte bereits in der vergangene Woche nach gesundheitlichen Beschwerden eine Nacht im Sheba-Krankenhaus verbracht. Der Chef der kardiologischen Abteilung des Sheba-Krankenhauses, Amit Segev, hatte damals anlässlich von Netanjahus Entlassung erklärt, nach einer Reihe von Untersuchungen laute die Diagnose Dehydrierung. Der Regierungschef befinde sich in einem „hervorragenden Zustand“ und sein Herz sei „komplett normal“. Es sei aber entschieden worden, mit einem Langzeit-EKG seinen Herzrhythmus zu überprüfen.

Netanjahu war im vergangenen Jahr an der Spitze einer rechtsreligiösen Koalition zum Regierungschef gewählt worden, nachdem er zuvor bereits bis 2021 zwölf Jahre in Folge regiert hatte. Er steht derzeit massiv wegen der geplanten Justizreform unter Druck. Gegen das Vorhaben fanden auch am Samstag massive Proteste in mehreren israelischen Städten statt. se/