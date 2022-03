So viel Geld müssen Sie jetzt verdienen, um später 2.000 Euro Rente zu erhalten

Von: Anna Lorenz

Brutto bei der Rente: Wer an Geld im Alter denkt, hätte von der Deutschen Rentenversicherung gerne 2000 Euro aufwärts im Monat. Dafür reicht der Job alleine aber fast nicht aus.

Berlin – Ob brutto oder netto: Was Geld angeht, schielt man zwangsläufig auf die Rente im Alter. Nach einem Leben voller Arbeit ist es schließlich der Plan, von dem Prinzip der Deutschen Rentenversicherung zu profitieren und im Ruhestand abgesichert zu sein. Doch mehrere Faktoren führen dazu, dass bereits 2.000 Euro brutto am Lebensabend für viele ein Wunschtraum bleiben.

Rente: Das zahlt die Deutsche Rentenversicherung tatsächlich

Wer für die Rente einzahlt, bekommt schon lange nicht mehr heraus, was er sich erhofft hat. Demografischer Wandel und Konsorten tun ihren Teil: Im Jahr 2021 gab es über 21 Mio. Rentenbezieher in Deutschland, Trend steigend. Die durchschnittlich ausgezahlte Summe betrug dabei laut Statista Research Department grob 1.500 Euro – wohlbemerkt brutto anstatt netto. Nicht einmal ein Prozent der Pensionen, die die Deutsche Rentenversicherung auszahlte, knackte die 2.000 Euro-Marke. In Anbetracht von Inflation und der Tatsache, dass viele heutige Rentner ihr Geld in großen Teilen noch vor der Währungsreform verdienten, ist diese Summe mehr als ernüchternd.

Rente berechnen: So entscheidet sich, ob Sie im Alter den Ruhestand genießen zu können

Wer sich nun fragt, wie viel die Arbeit brutto bringen muss, um im Alter das Geld für einen schönen Lebensabend zu erhalten, bleibt auch erst einmal fragend. Das Berechnungssystem der Deutschen Rentenversicherung ist für den Laien nicht einfach zu verstehen und berücksichtigt neben allgemeinen Aspekten auch den eigenen Karriereweg enorm. Der Faktor, den der Arbeitnehmer am meisten in der Hand hat, sind dabei die Entgeltpunkte.

Entgeltpunkte: Das Brutto macht‘s aus

Entgeltpunkte sind der wichtigste Zähler in der Rentenformel. Sie dienen als Multiplikator der anderen Rentenaspekte, sprich: Umso mehr Entgeltpunkte, desto mehr Geld gibt‘s später von der Deutschen Rentenversicherung – vor Steuer versteht sich. Um zu ermitteln, wie viele Entgeltpunkte man erzielt, muss der eigene monatliche Bruttoverdienst in das Verhältnis zu den Durchschnittseinnahmen aller Versicherten gesetzt werden. Liegt die Relation bei 1:1, ergibt das einen Punkt. Als wäre das nicht schon vage genug, wird die Berechnung jährlich durchgeführt und hypothetische Verdienstmöglichkeiten unter gewissen Umständen berücksichtigt. Focus Online hat hierbei ermittelt: Für die angestrebten 2.000 Euro brutto an Rente braucht es genau 60 Entgeltpunkte.

2000 Euro Rente brutto: Das sind die Optionen

Fast könnte man vermuten, die komplizierte Berechnungsmethode diente der nervlichen Schonung aller potenziellen Pensionäre, denn: Wer schwarz auf weiss sieht, dass für 2.000 Euro Rente 60 Entgeltpunkte nötig sind, muss erstmal schlucken. Da sechs Jahrzehnte lang zu arbeiten in Deutschland schwerlich möglich ist, bedeutet das nämlich, dass man bei 45 Arbeitsjahren mit seinem Bruttoverdienst etwa ein Drittel über dem Durchschnitt liegen muss – und das monatlich.

Konkret gesprochen: Legt man das durchschnittliche deutsche Bruttogehalt von 3.975 Euro im Jahr 2021 zugrunde, müsste der Job ca. 5.287 Euro monatlich einbringen, um eine Rente von 2.000 Euro brutto zu erhalten. Für die meisten Bürger:innen ist das schlichtweg nicht realisierbar. Erschwerend hinzu kommt, dass das Verhältnis stetig gewahrt bleiben muss. Steigt also der Durchschnittsverdienst aller Versicherten, muss auch der eigene Lohn proportional mitsteigen.

Spätestens hier zeigt sich, dass Arbeit allein in den allermeisten Fällen nicht reicht. Wer also im Alter nicht auf dem Trockenen sitzen will, muss „jetzt privat vorsorgen“, so der Appell der Deutsche Versicherungsgesellschaft. Genug Angebote für die Altersvorsorge gibt es zwar, allerdings ist natürlich auch hier entscheidend, wie viel Geld dem Einzelnen zur Verfügung steht und was für einen gelungenen Ruhestand eingeplant werden kann. (askl)