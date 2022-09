Teure Stromnetze: Kosten könnten sich für Verbraucher bald verdreifachen

Von: Matthias Schneider

Die Netzentgelte könnten sich in Deutschland im Oktober verdreifachen. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Netzbetreiber werden die Kosten für ihre Netzentgelte aufgrund gestiegener Kosten vermutlich bald verdreifachen. Ein Experte erklärt Ursachen und Konsequenzen für den Verbraucher.

München – Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber werden ihre Netzentgelte im Oktober vermutlich verdreifachen. Das geht aus einem Schreiben des Übertragungsnetzbetreibers Amprion hervor, das dem Münchner Merkur vorliegt. Grund sind die gestiegenen Kosten für die Netzregelung. Detlef Fischer, Hauptgeschäftsführer beim Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft: „In den Netzentgelten der Übertragungsnetzbetreiber sind auch die Kosten für den sogenannten Redispatch enthalten.“

Fischer erklärt dies anhand eines Beispiels: Gibt es im Norden mehr Windkraft, als dort verbraucht und in den Süden transportiert werden kann, werden die Windkraftanlagen abgeregelt und die Betreiber finanziell entschädigt. Gibt es im Süden zu dieser Zeit ein Stromdefizit, weil beispielsweise zu wenig Solarstrom vorhanden ist, werden die Gaskraftwerke hochgefahren. „Dieses Prozedere ist wegen der hohen Energiepreise extrem teuer geworden“, erklärt er.

Mögliche Verdreifachen der Netzentgelte: Kosten könnten durch Bund abgefedert werden

Auf Anfrage wollte sich Amprion zur Dimension der Netzentgelterhöhung nicht äußern, im Schreiben ist die Rede von 120 bis 300 Prozent. Die Bundesregierung überlegt derzeit offenbar, die Kosten vor ihrer Einführung abzufedern: „Wir stehen dazu im Austausch mit der Politik“, sagte eine Amprion-Sprecherin. Das Bundeswirtschaftsministerium war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Detlef Fischer von den Versorgern sagte, auch bei den Verteilnetzbetreibern, die den Übertragsnetzen untergeordnet sind, sei mit höheren Kosten zu rechnen. „Jeder Netzbetreiber muss etwa drei Prozent physikalische Verlustenergie in seine Netzentgelte einkalkulieren.“ Ohne Zuschüsse hätte das Folgen für Verbraucher: „Man wird wohl zwischen zwei und fünf Cent pro Kilowattstunde für Haushaltskunden rechnen müssen.“ (mas)