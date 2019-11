Neue Funktion bei WhatsApp: Nie wieder Bilder an die falschen Empfänger schicken

Viel peinlicher ist, das viele Leute anscheinend nicht wissen, wem man was schicken kann, wanns unpassend ist. In Arbeitsgruppen landen oft genug" Bikiniphotos", Fleischteller mit Pommes und Garnitur, witzige Katzenbilder etc ohne das sich die Leute vertippt haben. Oder Krankmeldung, ich komm zu spät wegen U- Bahn etc in der privaten Whats App Gruppe( auch nicht vertippt). Schön das dann jeder Mitarbeiter am Samstag zwischen Liebessms, nettem Chat noch die Info bekommt das Kollege xy ganz schlimmen Durchfall hat und wahrscheinlich bis Montag immer noch auf dem Klo sitzt. Manche Sachen gehören auf den Anrufbeantworter des Chefs ( reicht wenn der sich das Gejammer samt Ausführlichkeiten am Montag in der Früh reinziehen darf) und nicht in die Whats app Gruppe, egal welche.