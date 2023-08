Neuberechnung der Grundsteuer: Einspruch offenbar in meisten Fällen berechtigt

Grundsteuer (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie/Imago

Ein Einspruch gegen die Neuberechnung der Grundsteuer stellt sich offenbar sehr oft als berechtigt heraus.

Halle in Deutschland - In Sachsen-Anhalt etwa wurden von über 2000 Einsprüchen nur 220 zurückgewiesen - rund 1900 dagegen endeten mit Verbesserungen für die Betroffenen, wie die in Halle erscheinende „Mitteldeutsche Zeitung“ am Freitag unter Berufung auf das Landesfinanzministerium mitteilte.

Demnach werden die Finanzämter in dem Bundesland mit Beschwerden gegen die Neuberechnung der Grundsteuer „regelrecht überflutet“. Stand 4. August registrierten die Ämter mehr als 34.000 Einsprüche gegen den Grundsteuermessbescheid. Laut Landesfinanzministerium sind erst weniger als zehn Prozent der Einsprüche abschließend bearbeitet.



Schon im März hatte das Magazin „Plusminus“ unter Berufung auf Schätzungen der Deutschen Steuergewerkschaft (DStG) berichtet, dass die Neuregelung der Grundsteuer eine Welle von Einsprüchen ausgelöst habe. Damals waren demnach bereits 1,3 Millionen Einsprüche bei den Finanzämtern im Bundesgebiet eingegangen.

Ab 1. Januar 2025 soll eine neue Grundsteuer erhoben werden. In den meisten Bundesländern erfolgt dies nach dem so genannten Bundesmodell, in anderen nach eigenen Modellen, die sich stärker nach Flächengrößen oder Bodenwerten richten. Aus den neu ermittelten Grundsteuerwerten, einer Steuermesszahl und dem kommunalen Hebesatz ergibt sich der neue zu zahlende Betrag. ilo/hcy