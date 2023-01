Neue Grundsteuer: Finanzämtern drohen waschkörbeweise Einsprüche gegen Steuerbescheid

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Laut einer Umfrage beabsichtigen viele Eigentümer, Einspruch gegen die Grundsteuerbescheide einzulegen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Auf die Finanzämter kommt wohl ein gewaltiger Zusatzaufwand hinzu: Laut einer Umfrage beabsichtigen viele Eigentümer, Einspruch gegen die Grundsteuerbescheide einzulegen.

München – Bis Fristende für die Abgabe der Grundsteuer-Erklärung bleiben nur noch wenige Tage. Die Erklärungen müssen im Rahmen der Reform der Grundsteuer eingereicht werden, damit das Finanzamt mit den aktuellen Daten die neue Grundsteuer berechnen kann. Doch gegen die neue Grundsteuer, bzw. den Bescheiden dazu, wollen viele Betroffene Einspruch einlegen, wie eine aktuelle Umfrage zeigt.

Viele Befragte befürchten, dass ihnen bei der Grundsteuer-Erklärung Fehler unterlaufen sind

Die Grundsteuer-Reform muss durchgeführt werden, weil das Bundesverfassungsgericht das aktuelle Bewertungssystem 2018 für verfassungswidrig erklärt hatte, da gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelt werden. Die bisherige Berechnung basiert auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten – im Westen stammen sie von 1964, im Osten von 1935.

Dass die Grundsteuer-Reform richtig ist, das bezweifeln die meisten Teilnehmer der Umfrage auch nicht. Die Befragung hat grundsteuer.de, das größte private Informationsportal zur Grundsteuer-Reform, Anfang bis Mitte Januar mit 6.000 Nutzern durchgeführt. Trotz einiger Unwägbarkeiten halten 71,1 Prozent der Befragten demnach die Grundsteuerreform für gerecht.

Doch bei der Umsetzung scheint es den Befragten zufolge zu hapern: 84,4 Prozent der Befragten empfanden die Grundsteuer-Erklärung nämlich als schwierig. Etwa genauso viele Teilnehmer (84,3 Prozent) glauben auch, dass ihnen Fehler bei der Grundsteuer-Erklärung unterlaufen sind. „Wir nehmen insgesamt eine große Verunsicherung bei den Steuerpflichtigen bezüglich der neuen Grundsteuer wahr“, sagt Dirk Staudinger von grundsteuer.de.

Über 80 Prozent wollen Einspruch gegen Grundsteuerbescheide einlegen

Diese Unsicherheit lässt sich auch aus dem Umgang mit dem Finanzamt herauslesen: Dieses verschickt nach Bearbeitung der Grundsteuer-Erklärung sogenannte Grundsteuerbescheide an die Eigentümer. 84,7 Prozent der Umfrageteilnehmer beabsichtigen allerdings, Einspruch gegen die Grundsteuerbescheide einzulegen. Laut grundsteuer.de liegt das daran, dass viele Befragte den Ausgang von Musterklagen diverser Eigentümerverbände abwarten und deshalb Einspruch einlegen möchten, bevor der Bescheid bestandskräftig wird. Eigentümer haben nur einen Monat Zeit, um gegen den Bescheid Widerspruch einzulegen.

Mehrere Verbände haben vergangenes Jahr verfassungsrechtliche Bedenken an der Grundsteuer-Reform angemeldet, vor allem an dem Modell in Baden-Württemberg. Es seien grundsätzliche Fragen noch ungeklärt – etwa, ob der derzeitige Erlass von Grundsteuerwertbescheiden, ohne dass die Hebesätze der jeweiligen Kommunen bekannt sind, verfassungswidrig ist. Die Verbände unterstützen hierzu nach eigenen Angaben die Klage eines Ehepaars, die im Dezember beim Finanzgericht Baden-Württemberg eingegangen ist.

Mit Material der dpa