Neue Steuer-App: Einscannen von Belegen per Handy

Mit einer neuen App soll die Erstellung der Steuererklärung nun einfacher werden.

Berlin in Deutschland - Mit der Anwendung MeinELSTER+ können Rechnungen und andere Belege per Handy eingescannt und weiterverwendet werden, etwa für den Nachweis von Werbungskosten, wie das Bundesfinanzministerium am Dienstag mitteilte. Die App verwendet demnach auch eine Texterkennungssoftware. „So können für die Steuererklärung relevante Werte anschließend direkt extrahiert werden.“

Die neue App kann den Angaben zufolge direkt mit einem bestehenden Benutzerkonto im Portal für die elektronische Steuererklärung (ELSTER) verknüpft werden. „Die Belege können dadurch auch über das Onlineportal ‚Mein ELSTER‘ verwaltet werden, erläuterte das Bundesfinanzministerium.



„Der Datenschutz ist jederzeit gewährleistet, das Finanzamt kann auf die abgelegten Belege nicht zugreifen“, fügte es hinzu. „Sollten Belege zur Prüfung der Steuererklärung angefordert werden, können diese aber einfach digital übermittelt werden. So verkürzt sich auch die Bearbeitungszeit der Steuererklärung.“



„Mit der MeinELSTER+-App gehen Bund und Länder einen wichtigen Schritt, um die Abgabe der Steuererklärung endlich zu vereinfachen“, erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Ich habe aber noch mehr vor. Mein Ziel als Bundesfinanzminister ist die volldigitale Steuererklärung.“ Dazu gehöre, „dass alle beim Staat verfügbaren Daten bereits automatisch den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer Steuererklärung zur Verfügung gestellt werden. Dieses Ziel steuern wir nun als Nächstes mit Hochdruck an.“ cne/mt