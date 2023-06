Holpriger Start für deutsch-französisches Jugend-Bahn-Angebot

Neue Tarifgespräche: EVG bekräftigt Lohnforderungen

Teilen

EVG-Logo © IMAGO

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat sich zum Start weiterer Tarifgespräche mit der Deutschen Bahn (DB) kämpferisch gezeigt.

Berlin in Deutschland - Es sei „eine hohe Streikbereitschaft in der Organisation vorhanden“, sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch am Montag in Berlin vor Journalisten. Er setze aber darauf, bei den Tarifgesprächen in dieser Woche unter Umständen sogar gleich „mehrere Schritte nach vorne zu kommen“.

Vertreter von EVG und Bahn wollen fünf Tage lang bis einschließlich Freitag in der Hauptstadt verhandeln, um Lösungsmöglichkeiten in ihrem Tarifkonflikt zu suchen. Zuletzt hatte es vor einer Woche bereits Gespräche in kleinerer Runde gegeben, die Vertreter beider Seiten anschließend als „konstruktiv“ bewerteten.

Die Tarifverhandlungen zwischen Bahn und EVG laufen bereits seit Monaten und gestalten sich schwierig, es gab bereits zwei Warnstreiks. Zwischenzeitlich kündigte die Gewerkschaft weitere Arbeitsniederlegungen an, diese wurden letztlich aber wieder abgesagt. Die EVG ist eine von mehreren Gewerkschaften, in denen sich Bahnbeschäftigte organisiert haben. Sie vertritt die Interessen von rund 180.000 Mitarbeitende aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen.



„Es ist gut, dass die Deutsche Bahn zurück an den Verhandlungstisch gefunden hat“, erklärte Loroch. „Jetzt müssen wir inhaltlich vorankommen. Dazu werden beide Seite Kompromisse eingehen müssen. Wir sind dazu bereit, wenn das Gesamtpaket stimmt.“ Er sei „zuversichtlich“. Neue Streiks seien allerdings so lange nicht auszuschließen, bis „ein akzeptabler Tarifabschluss vorliegt“.



Bis Mittwoch dürfte sich bei den Gesprächen „ein Gefühl“ dafür einstellen, ob es zu inhaltlichen Bewegungen komme, fügte Loroch an. Er bekräftige zugleich die Forderungen seiner Gewerkschaft nach Lohnsteigerungen oberhalb des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst. Die Beschäftigten der Bahn hätten in der Coronakrise Lohnzurückhaltung geübt und nun Nachholbedarf.



Die EVG fordert zwölf Prozent mehr Geld für alle, mindestens aber 650 Euro mehr als soziale Komponente. Als Gehaltsbasis fordert sie den gesetzlichen Mindestlohn, zu dem die ausgehandelten Tariferhöhungen noch hinzu kommen. Als Laufzeit für den Tarifvertrag strebt sie nach eigenen Angaben zwölf Monate an.



Loroch bekräftigte zudem die Forderung, dass für die Beschäftigten eines Unternehmens keine unterschiedlichen Tarifverträge gelten sollen. Das ist bei der Bahn und ihren diversen Tochtergesellschaften relevant, weil auch Tarifgespräche mit der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) anstehen. Sie und die EVG vertreten teilweise die selben Berufsgruppen. Hier seien seitens des Unternehmens „intelligente Lösungen“ gefragt, sagte der EVG-Verhandlungsführer am Montag. Die Belegschaft dürfe nicht gespalten werden. bro/pe

Holpriger Start für deutsch-französisches Jugend-Bahn-Angebot

Die Vergabe der 60.000 Gratis-Zugtickets für junge Deutsche und Franzosen, die ihr Nachbarland erkunden wollen, ist gleich zum Auftakt ins Stocken geraten. Die entsprechende Website war kurz nach Beginn der Aktion nicht mehr zugänglich. „Das scheint so zu sein, dass es da am Anfang ein bisschen klemmt, aber wir sind zuversichtlich, dass das relativ flott wieder funktioniert“, sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag in Berlin.



Die Aktion hatten die Verkehrsministerien beider Länder anlässlich des 60. Jahrestages des Elysée-Vertrags im Januar angekündigt. Insgesamt 60.000 junge Menschen - je zur Hälfte 18- bis 27-Jährige mit Wohnsitz in Deutschland und Wohnsitz in Frankreich - sollen einen Monat lang zwischen Juli und Dezember 2023 das jeweilige Nachbarland gratis mit der Bahn bereisen können.



„Die aktuellen Geschehnisse in Europa zeigen, wie wichtig der gegenseitige Austausch für das Fortbestehen eines friedlichen und demokratischen Europas ist“, betonte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). „Mit diesem Ticket feiern wir die deutsch-französische Freundschaft und setzen uns dafür ein, die Bahn als Verkehrsmittel zu fördern“, ergänzte sein französischer Amtskollege Clément Beaune.



Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums zeigte sich am Montag überzeugt, dass die Tickets bereits im Lauf des Tages vergriffen sein würden. Eine Aufstockung sei nicht geplant. Die Website war am Nachmittag noch immer überlastet. kol/pe