Neue Tarifvereinbarung für IT-Spezialisten bei Daimler

Transformation beim Autobauer

Von Julian Baumann

Im Rahmen der Transformation zur E-Mobilität stellt Daimler eine große Zahl an Software-Fachkräften ein. Gemäß deren Anforderungen wurde ein neuer Tarifvertrag erstellt.

Stuttgart - Für die Produktion von E-Autos braucht man nicht nur qualifizierte Ingenieure, sondern auch IT-Spezialisten. Die Daimler AG stellt deshalb allein am Zukunftsstandort Sindelfingen bei Stuttgart 1.000 Software-Fachkräfte ein. Basierend auf deren Arbeitsanforderungen starten diese mit einem kürzlich vereinbarten neuen Tarif. Demnach können sich die Spezialisten ihre Arbeitszeit deutlich flexibler einteilen und auch die Vergütung soll auf die jeweiligen Projekte angepasst werden. Von dem neuen Tarifvertrag profitieren jedoch auch die Mitarbeiter bei Daimler, die bereits im IT- und Softwarebereich tätig sind. Sie können sich Anfang 2022 entscheiden, ob sie in den neuen Tarif wechseln wollen. Wie BW24* berichtet, soll für 1.000 IT-Spezialisten bei Daimler völlig neue Arbeitsbedingungen geschaffen werden.

