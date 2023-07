Neue Umfrage: AfD in Thüringen weiterhin bei über 30 Prozent

Teilen

AfD-Logo © Sascha Steinach/Imago

Laut einer aktuellen Umfrage bleibt die AfD in Thüringen weiterhin stärkste Partei.

Berlin in Deutschland - Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa für drei Thüringer Tageszeitungen kommt die AfD auf 32 Prozent. Das sind vier Punkte mehr als in einer Vorgängerumfrage vom April. Im „Thüringentrend“ von Infratest dimap für den Mitteldeutschen Rundfunk aus der vergangenen Woche lag die Rechtsaußenpartei von Landeschef Björn Höcke bei 34 Prozent.

Platz zwei belegte in der aktuellen Insa-Erhebung die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow mit 22 Prozent, gefolgt von der CDU mit 20 Prozent. Die SPD kommt auf zehn Prozent. Grünen und FDP droht mit fünf Prozent beziehungsweise vier Prozent ein Scheitern an der Fünfprozenthürde.



Im Vergleich zur Vorgängerumfrage vom April bleibt die Linke stabil, während CDU, SPD, Grüne und FDP jeweils einen Prozentpunkt verlieren. Eine Regierungsbildung könnte damit schwierig werden. Die aktuelle rot-rot-grüne Minderheitsregierung hätte weiterhin keine Mehrheit. Befragt wurden vom 3. bis zum 10. Juli tausend Wahlberechtigte.



Thüringen ist nicht das einzige Bundesland, in dem die AfD laut Umfragen derzeit stärkste Kraft wäre. Auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern liegt sie nach jüngsten Erhebungen auf Platz eins. In bundesweiten Umfragen konnte die Partei zuletzt ebenfalls zulegen. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg wird im kommenden Jahr gewählt. hex/cfm