Neuer kolumbianischer Präsident für internationalen Amazonas-Schutzfonds

„Lunge des Planeten“

Kolumbiens neuer Präsident Gustavo Petro setzt sich für einen internationalen Amazonas-Schutzfonds ein.

Bogotá in Kolumbien - "Wo ist der Welt-Fonds zum Schutz des Amazonas-Waldes? Wir können die gesamte Bevölkerung des kolumbianischen Amazonasgebiets zu Waldschützern machen, aber wir brauchen Finanzhilfe aus der ganzen Welt um das zu tun", sagte Petro am Sonntag (Ortszeit) in seiner Antrittsrede nach der Vereidigung.

Um die "Lunge des Planeten" zu schützen, könne die internationale Gemeinschaft die Auslandsschulden seines Landes verringern, um Aktionen zum Schutz und zur Wiederaufforstung der Regenwälder zu finanzieren. Wenn der Internationale Währungsfonds "hilft, die Schulden in konkrete Aktionen gegen den Klimawandel umzuwandeln, schaffen wir eine neue blühende Wirtschaft und ein neues Leben für die Menschheit", sagte Petro.

Petro ist der erste linksgerichtete Präsident Kolumbiens. Im Wahlkampf hatte er einen Ausbau erneuerbarer Energien und den Kampf gegen die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes versprochen. Umweltorganisationen zufolge wurden während der Amtszeit von Petros Vorgänger Iván Duque mindestens 7018 Quadratkilometer kolumbianischen Regenwalds vernichtet.



Der Amazonas-Regenwald ist für den weltweiten Klimaschutz von zentraler Bedeutung - er gilt als "grüne Lunge" der Erde. gt