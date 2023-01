Neuer Chef des Münchner MTU-Konzerns verspricht: „Wir fliegen bald elektrisch“ 

Merkur-Interview

Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero rechnet schon Mitte der 2030er Jahre mit elektrischen Passagierflugzeugen. Das kündigte der neue MTU-Chef Lars Wagner im Merkur-Interview an.

München – Um einen Chefwechsel wird bei vielen Konzernen ein großes Aufheben gemacht. Bei MTU Aero Engines ging es fast geräuschlos: 2022 hatte Reiner Winkler, der den Münchner Triebwerksbauer in den deutschen Leitindex Dax geführt hat, seinen Rückzug angekündigt und den ehemaligen Technikvorstand Lars Wagner als Nachfolger vorgestellt. Zum Jahreswechsel trat Wagner den Posten nun an.

Der neue Chef setzt auf Kontinuität und verweist gerne darauf, dass er schon die letzten Jahre mit Winkler eng im Team gearbeitet hat. Große Kurswechsel und Veränderungen sind deshalb eher nicht zu erwarten. Den Maschinenbauer Wagner treibt eher die Zukunft des Fliegens um, denn wie die Autobranche steckt auch der Flugzeugbau mitten in einem Umbruch.

MTU-Chef Lars Wagner über Flugscham und die Zukunft der Luftfahrt

Herr Wagner, als neuer MTU-Chef müssen Sie in den kommenden Jahren sicher viel reisen. Haben Sie eigentlich Flugscham?

Nein, habe ich nicht. Fliegen bewegt Menschen, verbindet Kulturen, transportiert Waren in hoher Geschwindigkeit und ist ein elementarer Bestandteil unserer offenen Welt. Klar, es ist nicht immer nötig, für ein Meeting um die halbe Welt zu fliegen. Das hat uns auch Corona gelehrt. Insgesamt steige ich aber immer wieder gerne in ein Flugzeug.

Der Flugverkehr ist ein großes Problem für das Klima. Das meiste C02 verursachen die Triebwerke. Was tun Sie dagegen?

Unsere Triebwerke werden von Generation zu Generation besser. Moderne Triebwerke stoßen bis zu 50 Prozent weniger CO2 aus als Modelle, die vor 30 oder 40 Jahren in Betrieb waren. Das ist schon ein sehr großer Fortschritt

Das wird nicht reichen, um Fliegen klimaneutral zu machen. Sind analog zu Elektroautos E-Flugzeuge mit Batterie denkbar?

Batterien ergeben heute in kleinen Zwei- oder Viersitzern Sinn, aber nicht in Verkehrsflugzeugen. Bei einer Maschine mit 250 Sitzplätzen müsste man den gesamten Frachtbereich des Flugzeugs mit einer riesigen Batterie bestücken. Das wäre schlicht und einfach viel zu schwer.

Das geht also nicht. Aber was funktioniert dann?

Soll es Elektromobilität beim Fliegen geben, läuft das über die Brennstoffzelle . Die nutzt Wasserstoff und Sauerstoff aus der Luft, um elektrischen Strom herzustellen, der die Turbine antreibt. Das ist einer unserer großen Forschungsschwerpunkte. Wir haben gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine Dornier Do228 gekauft, das ist ein 20-Sitzer. Die wollen wir mit einem Triebwerk mit Brennstoffzelle ausstatten und bis Mitte der Dekade in die Luft bekommen.

Brennstoffzellen sind also die Lösung fürs Fliegen?

Ja, das ist ein erfolgversprechender Weg. Auch Airbus und andere Unternehmen der Branche arbeiten an dieser Antriebstechnik. Bisher hat Airbus aber noch nicht genau gesagt, welches Flugzeug sie damit ausstatten könnten.

Welche Flugzeuge würden sich denn dafür eignen?

Wir peilen Brennstoffzellen-Antriebe für Flugzeuge an, die 50 bis 100 Passagiere über 1000 nautische Meilen transportieren können – das sind 1800 Kilometer. Das reicht für etwa drei Viertel aller europäischen Routen. Deshalb werden wir künftig vermutlich viel mehr kleine Regional- und Zubringer-Flugzeuge haben, als es heute der Fall ist, weil sie besser elektrisch betrieben werden können.

Mit der Brennstoffzelle wären Regionalflüge nicht mehr klimaschädlich. Damit hätte sich auch das Thema Flugscham erledigt.

Ab wann fliegen wir elektrisch? 2050? Oder 2060?

Das wird schneller gehen. Unser Anspruch ist hoch und auch der Druck von Politik und Gesellschaft ist groß. Das erhöht das Innovationstempo. Bei Flugzeugen mit 20 oder 30 Sitzen rechne ich mit der Markteinführung der Brennstoffzelle bereits in der ersten Hälfte der 2030er.

Das heißt, Greta Thunberg könnte schon in gut zehn Jahren ohne schlechtes Gewissen in ein Flugzeug steigen?

Absolut! Mit der Brennstoffzelle wären Regionalflüge nicht mehr klimaschädlich. Damit hätte sich auch das Thema Flugscham erledigt. Das Flugzeug wäre bei der Klimabilanz plötzlich gegenüber Auto, Bus und Bahn wieder konkurrenzfähig.

Und was ist mit der Mittel- und Langstrecke? Werden die auch elektrifiziert?

Mittel- und Langstreckenflugzeuge muss man weiter mit Gasturbinen antreiben, weil sie zu groß für Elektroantriebe sind. Doch auch sie könnte man CO2-neutral machen.

Wie denn?

Indem man Kerosin als Kraftstoff ersetzt. Unsere Gasturbinen sind schon heute in der Lage, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe zu verbrennen. Man müsste sie nur dafür zertifizieren. Technisch wäre das aber kein Problem.

Warum haben Sie das dann noch nicht getan?

Weil es synthetische Kraftstoffe bisher nur in homöopathischen Dosen gibt. Man muss erst die Infrastruktur aufbauen, um sie im großen Stil herzustellen. Das lohnt sich aber nicht nur für künftige Langstreckenflüge, sondern auch für den Bestand. Wir haben heute rund 30.000 große Jets in der Luft. Weil der Lebenszyklus eines Triebwerkes bei etwa 30 Jahren liegt, werden viele davon noch lange fliegen. Betankt man sie mit synthetischen Kraftstoffen oder Wasserstoff, wären sie auf einen Schlag CO2-frei. Daran kommen wir also nicht vorbei, wenn wir bis 2050 klimaneutral sein wollen. Und genau dieses Ziel hat sich unsere Branche ja gesetzt. Dafür brauchen wir aber die Unterstützung der Politik.

Die EU will, dass dem Kerosin in Flugzeugen bis 2030 zwei Prozent synthetischer Kraftstoff beigemischt wird. Das ist immerhin ein Anfang, oder?

Das ist viel zu wenig! Die Quote muss hoch sein, damit es interessant wird, im großen Stil Fabriken für synthetischen Kraftstoff zu bauen. Bei Wasserstoff ist das ähnlich. Auch hier fehlt die Infrastruktur bisher weitestgehend. Wir brauchen möglichst schnell große Mengen an grünem Wasserstoff , der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Der ist übrigens auch die Basis für die synthetischen Kraftstoffe.

Auf dem Weg zum Wasserstoff-Flugzeug gibt es aber noch andere Hürden.

Stimmt, die Tanks und Leitungen an Bord müssen zum Beispiel großen Druck aushalten. Diese technischen Herausforderungen müssen von der gesamten Industrie angegangen werden, hier können wir als Triebwerkbauer nur unterstützen. Wir versuchen zudem, die Triebwerke immer effizienter zu bauen, egal mit welchem Treibstoff sie angetrieben werden. Daneben gibt es weitere Möglichkeiten, um den Verbrauch schnell zu reduzieren.

Welche?

Etwa eine intelligentere Flugsteuerung. Man könnte zum Beispiel weitere Energie sparen, wenn Flugzeuge wie Vögel in einem Schwarm fliegen würden. Deutschland und Europa könnten Vorreiter bei solchen Maßnahmen werden, weshalb sich die Industrie und Flugsicherung darüber mit der Bundesregierung austauschen.

Apropos Bundesregierung: Sie bauen und warten auch Triebwerke für Militärflugzeuge. Europa soll einen neuen Militärjet bekommen, den Deutschland, Frankreich und Spanien gemeinsam entwickeln wollen. Wie ist da der Stand der Dinge?

Wir sind froh, dass im Dezember die nächste Phase des Projekts eingeläutet wurde. Zusammen mit Safran aus Frankreich und ITP aus Spanien werden wir das Triebwerk des Jets entwickeln. Wir gehen davon aus, dass das Projekt die MTU die nächsten 60 Jahre in Arbeit hält. Hier geht es nicht nur um Entwicklung und Bau, sondern später auch um Reparatur und Instandhaltung. Ein Militärflugzeug hat meist einen deutlich längeren Lebenszyklus als ein Zivilflugzeug.

Bei solchen Projekten gibt es oft nationale Rivalitäten. Beim Kampfjet-Projekt hat es zwischen Airbus und Dassault lange geknirscht. Ist das auch bei den Triebwerksbauern so?

Natürlich gibt es immer wieder Diskussion. Aber wir haben uns schnell auf Augenhöhe geeinigt und das ist gut so. So ein Flugzeug kann man so schnell und auf diesem Niveau nur gemeinsam entwickeln, das schafft kein Land allein. Man braucht nur für das Triebwerk hunderte Entwickler und viele Milliarden an Budget. Beim Triebwerk werden wir im Vergleich zum Eurofighter in Sachen Leistung, Gewicht und Effizienz eine komplette Generation überspringen.

Kann das Projekt nicht noch scheitern?

Davon gehe ich nicht aus. Der Bedarf für ein modernes Militärflugzeug in einem souveränen Europa ist da. Und: Es wurde nun schon sehr viel Geld investiert. Ich bin optimistisch, dass wir das Projekt zum Ende bringen – und dass der Jet dann auch zum Exportschlager wird.

Stellen Sie für das Projekt neue Mitarbeiter ein?

Die Entwicklung wird wegen der hohen Sicherheitsstandards nur in Deutschland stattfinden. Am Standort München stellen wir in den nächsten zwei Jahren deshalb rund 300 Entwickler ein.

Wir wollen den Standort München für die nächsten 20 Jahre zukunftsfähig machen. Wir haben viel investiert und stellen gerade ein.

MTU ist ein Münchner Unternehmen. Zwei Drittel Ihres Umsatzes machen Sie aber mit Wartung und Instandhaltung – und das weltweit in vielen Niederlassungen, etwa in China oder den USA. Welche Rolle spielt München noch?

München ist unser Hauptsitz, hier arbeitet die Hälfte unser rund 11.000 Beschäftigten. Während Corona haben wir alle unsere Standorte ausgebaut, egal ob in Deutschland, Polen oder China. Auch hier in München haben wir viel investiert, etwa in eine neue Fertigungshalle, ein Testzentrum, eine neue Kantine, mehr Automatisierung und die künftige Nutzung von Erdwärme statt Gas als Energiequelle. Dafür werden wir zwei Bohrungen bis in über zwei Kilometer Tiefe durchführen lassen. Wir haben hier 2022 rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und sind – wie gesagt – unter anderem weiter auf der Suche nach Entwicklern. Wir wollen den Standort München für die nächsten 20 Jahre zukunftsfähig machen.

Ihr Vorgänger Reiner Winkler hat im Herbst angekündigt, dass die MTU bis 2025 ihren Umsatz um rund 2,5 Milliarden auf acht Milliarden und den Gewinn auf eine Milliarde steigern wird. Da hat er Ihnen die Latte aber ganz schön hoch gelegt, oder?

Reiner Winkler hat nicht mir die Latte hoch gelegt, sondern wir haben als Vorstandsteam gemeinsam diese ambitionierten Ziele beschlossen.

Sind sie zu erreichen?

Bisher haben wir jedenfalls eine gute Bilanz, was das Erreichen von Zielen betrifft. Außerdem ist unser Geschäft gut kalkulierbar. Die Triebwerke selbst verkaufen wir weitgehend gewinnfrei. Dafür kommen sie dann 30 Jahre regelmäßig zu uns zur Instandsetzung. Wir wissen also ziemlich genau, wie viel wir wann einnehmen werden. Das gibt uns etwas Planungssicherheit.

Kann Ihnen der globale Materialmangel da nicht noch einen Strich durch die Rechnung machen?

Der hat zuletzt auch uns getroffen – vor allem, weil einige amerikanische Partner in der Krise viele ihrer Mitarbeiter entlassen hatten und nun händeringend nach neuen Arbeitskräften für die Produktion gesucht haben. Da ist aber auf Jahresfrist Entspannung in Sicht. Wir selbst haben jedenfalls keine Personalengpässe. Während Corona haben wir keinen einzigen Mitarbeiter entlassen, darauf sind wir sehr stolz.

Das deutsche Modell mit Kurzarbeit und langfristigen Verträgen taugt also international zum Vorbild?

Auf jeden Fall! In den USA steckt „Hire and Fire“ seit 100 Jahren tief in der Unternehmenskultur, das wird man nicht so schnell ändern. Wir fahren mit der deutschen Beständigkeit aber sehr gut. Andere Unternehmen in der Branche sind in einer schlechteren Position. Wir haben alle unsere Mitarbeiter behalten und müssen nicht verzweifelt nach neuen Fachkräften suchen

Interview: Martin Prem und Andreas Höß