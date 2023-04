Habecks Heiz-Gesetz: Welche Förderprogramme es für Eigentümer jetzt gibt

Von: Amy Walker

Teilen

Die Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck an der Wärmewende, will Eigentümer bei den Kosten aber auch unterstützen. Ein Überblick über die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten.

Berlin – Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) macht bei der Wärmewende Tempo. Mit der am Mittwoch im Kabinett verabschiedeten Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) werden Eigentümer verpflichtet, bis 2045 ihre fossile Heizung auszutauschen und auf erneuerbare Energien umzurüsten. Es ist ein gigantisches Vorhaben, für das auch der Staat viel Geld in die Hand nehmen will. Für den Heizungstausch werden bestehende Förderprogramme mit neuen kombiniert. Hier ein Überblick über die Möglichkeiten für Immobilienbesitzer.

Neue Förderprogramme: Grundförderung von 30 Prozent sowie Klimabonus

Die Bundesregierung hat sich auf ein großes Förderprogramm zur Finanzierung der Wärmewende geeinigt. Es besteht aus einem neuen Programm, dass das bestehende Förderprogramm ergänzt. Vom neuen Programm können alle Eigentümer profitieren, die ihre Wohnung selbst nutzen. Kleinvermieter mit maximal sechs Wohneinheiten dürfen ebenso von dem neuen Programm profitieren.

Alle erhalten eine Grundförderung von 30 Prozent. Folgende Klimaboni wird es laut einer Mitteilung des Ministeriums zusätzlich geben:

Klimabonus I: Wer einkommensabhängige Sozialleistungen empfängt oder über 80 Jahre alt ist, erhält eine zusätzliche Förderung in Höhe von 20 Prozent. Sozialleistungsempfänger und über-80-Jährige müssen sich grundsätzlich nicht an die GEG-Vorgaben halten. Wenn sie es trotz der Ausnahme dennoch tun, gibt es den Klimabonus I.

Klimabonus II: Diesen Bonus in Höhe von zusätzlichen 10 Prozent soll es geben, wenn die Öl- oder Gasheizung mindestens fünf Jahre vor dem Datum der gesetzlichen Austauschpflicht erfolgt. Wird die Heizung nach dem Stichtag ausgetauscht, gibt es den Bonus nur, wenn der Anteil der erneuerbaren Energien bei mindestens 70 Prozent liegt.

Klimabonus III: „Der Klimabonus III wird für Havariefälle gewährt, also für Heizungen, die jünger als 30 Jahre sind und die irreparabel kaputt gegangen sind“, erklärt das Bundeswirtschaftsministerium. Voraussetzung ist, dass die neue Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben wird.

Um die Nachfrage an Handwerkern und Materialien zu kontrollieren, soll die Auszahlung der Klimaboni zeitlich gestaffelt erfolgen. Ab 2024 bekommen nur die Heizungen Klimabonus I oder II, wenn sie 40 Jahre oder älter sind. Ab 2025 sind Heizungen, die älter als 35 Jahre sind förderfähig. Ab 2026 sind dann alle Geräte über 30 Jahre förderfähig.

Hinzu kommen noch KfW-Kredite und Steuererleichterungen, die aber noch genauer erarbeitet werden müssen. Es soll aber ganz sicher einen zinsgünstigen Kredit für maximal 60.000 Euro geben. Das hat die Bundesregierung schon zugesagt.

Beispiel Max Mustermann Max Mustermann will seine Öl-Heizung gegen eine Wärmepumpe austauschen. Der Ölkessel ist 35 Jahre alt. Um vom Klimabonus zu profitieren, muss er mit dem Austausch bis 2025 warten. Dann erhält er 30 Prozent Grundförderung + den Klimabonus II, also weitere 10 Prozent. Da sich Max Mustermann für eine Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel entschieden hat, kann er sogar 40 Prozent Förderung erhalten (bestehendes Förderprogramm). Insgesamt erhält er also am Ende einen Zuschuss, der 50 Prozent der Kosten deckt. Bei der Annahme, dass die Wärmepumpe 30.000 Euro kostet, erhält Herr Mustermann also mindestens 15.000 Euro als Zuschuss. Sollte er für die restlichen 15.000 Euro einen Kredit aufnehmen wollen, kann er einen zinsgünstigen Kredit von der KfW erhalten. Weitere 20 Prozent der Kosten, also 3000 Euro, kann Herr Mustermann steuerlich absetzen lassen.

Bestehende Förderungen: 40 Prozent für eine Wärmepumpe

Schon jetzt gibt es von der Bundesregierung mehrere Förderprogramme für den erneuerbaren Umbau. Die Bundesregierung bietet zwei wesentliche Formen der staatlichen Unterstützung an: Förderkredite über die KfW und Zuschüsse des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Man sollte von vornherein einen Energieberater oder eine Energieberaterin engagieren, der nicht nur die effizientesten Maßnahmen für das Gebäude herausarbeiten, sondern auch noch Förderungen beantragen kann. Das BAFA bezuschusst bis zu 80 Prozent der Kosten für einen Energieberater oder eine Energieberaterin, maximal 1.300 Euro bei ein bis zwei Wohneinheiten.

Wärmepumpen: Das Bundeskabinett hat die umstrittenen Pläne zum Heizungstausch auf den Weg gebracht. © Moritz Frankenberg/dpa

Wer sich schon für bestimmte Maßnahmen entschieden hat, kann zwischen einem Investitionszuschuss und einer steuerlichen Förderung für die Sanierungsmaßnahmen entscheiden. Bei einem Investitionszuschuss werden vom BAFA pro Kalenderjahr maximal 60.000 Euro für einzelne Maßnahmen geleistet. Die Anzahl der Einzelmaßnahmen im Jahr ist unerheblich für die Fördersumme. Diese Tabelle zeigt, wie viel Prozent der Investitionskosten das BAFA maximal bezuschusst:

Baumaßnahme Investitionszuschuss Dämmung, Fenstertausch, Türentausch etc. 15 Prozent Umrüstung der Heizung je nach Art 10 bis 45 Prozent Einbau oder Optimierung von Raumlufttechnik 15 Prozent Einbau von digitalen Verbrauchssystemen 15 Prozent Heizungsoptimierung und hydraulischer Abgleich 15 Prozent

All die oben genannten Einzelmaßnahmen können auch von einer steuerlichen Förderung profitieren. Dabei werden maximal 40.000 Euro bzw. 20 Prozent der Investitionssumme über einen Zeitraum von drei Jahren steuerlich abgesetzt.