Neues Programm zur Eigentumsförderung für Familien soll ab Juni beginnen

Das neue Programm zur Eigentumsförderung für Familien soll laut Klara Geywitz (SPD), Bundesbauministerin, im Juni starten.

Berlin in Deutschland - „Wir arbeiten an einer neuen Eigentumsförderung für Familien mit einem Einkommen bis zu 60.000 Euro pro Jahr plus 10.000 Euro pro Kind“, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) der „Welt am Sonntag“. Das entsprechende KfW-Programm mit zinsgünstigen Krediten solle ab dem 1. Juni bereitliegen. Dafür stünden 350 Millionen Euro pro Jahr bereit.

„Bei einer Zinsverbilligung ist der Hebel übrigens besser als bei direkten jährlichen Zahlungen nach dem Kauf“, fügte Geywitz hinzu. „Wir erreichen also eine höhere Förderwirkung pro eingesetztem Euro als beim Baukindergeld.“



Das Baukindergeld, das die Regierung aus Union und SPD 2018 eingeführt hatte, war 2021 abgelaufen. Geywitz hatte das neue Förderprogramm schon Ende September angekündigt, aber noch kein Datum genannt. ilo/mt