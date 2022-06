9-Euro-Ticket: Mit der Spar-Fahrkarte in den ICE – In diesem Fall ist es möglich

Von: Patricia Huber

Viele Bahnfahrer klagen derzeit über verspätete oder ausgefallene Züge. Aber Verbraucher können trotz 9-Euro-Ticket auf ihre Rechte bestehen - und dann sogar den Fernverkehr nutzen.

München – Das Pfingstwochenende wurde zur Belastungsprobe für die Deutsche Bahn – wie erwartet war der Kundenansturm groß. Maßgeblich beteiligt dürfte daran das Neun-Euro-Ticket gewesen sein. Die Spar-Fahrkarte aus dem Entlastungspaket führte vielerorts zu überfüllten und verspäteten Zügen. In so einem Fall können die Nutzer eines Neun-Euro-Tickets auch in den ICE steigen.

Mit dem Neun-Euro-Ticket in den ICE? Bei Verspätungen ist das möglich

Denn auch mit dem Spar-Ticket stehen Fahrgästen die gesetzlichen Rechte zu. Bedeutet: Bei Problemen mit der entsprechenden Verbindung gelten gesonderte Regeln. „Im Falle von Zugverspätungen oder Zugausfällen von Nahverkehrszügen, die zu einer Verspätung am Zielbahnhof von mindestens 20 Minuten führen, haben Reisende mit Neun-Euro-Ticket das Recht, auch einen Fernverkehrszug zu nutzen“, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber der Berliner Zeitung. Zu den Fernverkehrszügen zählen ICE, IC oder EC – also die Züge, die eigentlich vom Neun-Euro-Ticket ausgenommen sind.

Doch aufgepasst: Es gibt ein paar Details zu beachten. Fahrgäste dürfen nicht einfach so mit der Billig-Fahrkarte in den teureren Zug einsteigen. Zuvor muss ein entsprechendes Ticket gekauft werden. Der Preis dafür wird dann erstattet. „Der Kunde muss für die Erstattung seines Fernverkehrstickets dem Servicecenter Fahrgastrechte schriftlich mitteilen, dass auf seiner Route eine Verspätung vorlag und er daher auf das Fernverkehrsticket zurückgreifen musste.“ Als Nachweis genüge hier schon ein Screenshot aus der DB-App, aus dem die Verspätung abzulesen ist.

Neun-Euro-Ticket: Rückerstattung? Nicht für die Billig-Fahrkarte

Bei Verspätung gibt es im Normalfall auch eine teilweise Erstattung des Ticketpreises. In der Regel gilt hier: Ab einer Verspätung von 60 Minuten gibt es 25 Prozent des Ticketpreises zurück. Ab 120 Minuten können Fahrgäste die Hälfte der Kosten zurückfordern.

Beim Neun-Euro-Ticket gibt es diese Möglichkeit jedoch nicht, da es sich um einen Zeitfahrausweis handelt. Bei diesen Fahrkarten ist die Erstattung auf 25 Prozent des Preises begrenzt. Im Fall des Neun-Euro-Tickets wären das also 2,25 Euro. Doch der Gesetzgeber gibt vor, dass eine Entschädigung erst ab einem Wert von vier Euro gezahlt werden muss. Somit entfällt die Entschädigung beim Neun-Euro-Ticket komplett. (ph)