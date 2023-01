Johnson & Johnson: Einbußen wegen weniger Covid-Impfdosen und starkem Dollar

Weniger verkaufte Impfdosen und der starke Dollar verhageln Johnson & Johnson das Geschäft im vergangenen Jahr (Bild: Unternehmenszentrale). © Klaus Martin Höfer via IMAGO

Aufgrund von weniger verkauften Impfdosen gegen das Corona-Virus und dem starken Doller hat der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson im Schlussquartal 2022 weniger Umsatz gemacht.

New Brunswick - Während das US-Geschäft anzog, musste der Konzern in seinen internationalen Märkten kräftige Einbußen verkraften. Auf die vollen zwölf Monate gesehen stieg der Konzernumsatz 2022 nur leicht im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 95 Milliarden Dollar (rund 87 Mrd Euro), wie Johnson & Johnson am Dienstag in New Brunswick, New Jersey mitteilte. Unter dem Strich brach der Gewinn um 14 Prozent auf knapp 18 Milliarden Dollar im Gesamtjahr ein.

Für 2023 stellt der Vorstand um Firmenlenker Joaquin Duato die Investoren auf weiter gedrosseltes Umsatzwachstum ein. Demnach soll der Erlös bei 96,9 bis 97,9 Milliarden Dollar herauskommen. Für Johnson & Johnson stehen Marken wie Penaten, Carefree, Listerine oder Nicorette. (dpa)