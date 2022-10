American Express steigert Gewinn aber erhöht auch Risikovorsorge

American Express hat im dritten Quartal mehr verdient, rüstet sich aber gleichzeitig mit hohen Rückstellungen. © Silas Stein via IMAGO

Der US-amerikanische Finanzkonzern American Express konnte ungeachtet der hohen Inflation im Sommer ein Plus bei Gewinn und Erlös verzeichnen.

New York - Unterm Strich verdiente der Kreditkarten-Anbieter mit Hauptsitz in New York City im dritten Quartal nach eigenen Angaben vom Freitag 1,9 Milliarden Dollar (1,95 Mrd Euro) und damit 3 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wuchs um 24 Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit schlechteren Zahlen gerechnet.

Der Geschäftsbericht deutet auf eine ungeachtet des trüben Wirtschaftsausblicks und steigenden Zinsen robuste Konsumbereitschaft hin. Doch das könnte sich bald ändern. So rüstete American Express sich mit überraschend hohen Rückstellungen von 778 Millionen Dollar für Kreditausfälle, die bei einem stärkeren Konjunkturabschwung drohen. Die Aktie fiel vorbörslich zunächst um rund 5 Prozent. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um knapp 13 Prozent gesunken. (dpa)