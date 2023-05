Nach Lebenslauf-Skandal: Anklage gegen US-Abgeordneten George Santos

Berichten zufolge wurde Anklage gegen den US-Politiker George Santos erhoben. © Michael Karas/IMAGO

Medienberichten zufolge haben US-Staatsanwälte Anklage gegen den Abgeordneten George Santos erhoben. Dem Politiker werden unwahre Angaben im Lebenslauf sowie ein fragwürdiger Umgang mit Spendengeldern vorgeworfen.

New York - Der 34-jährige Republikaner soll am Mittwoch vor dem Gericht des Eastern District von New York erscheinen, wie der Sender CNN und andere US-Medien am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang befasste Quellen berichteten. Weder die Justiz noch Santos kommentierten die Berichte.

Santos sitzt seit November als Abgeordneter des New Yorker Bezirks, zu dem auch die Stadtteile Queens und Long Island gehören, im US-Repräsentantenhaus in Washington D.C. Seither überschatten Betrugs- und Täuschungsvorwürfe seine Amtszeit, denn der Republikaner soll sich einen großen Teil des Lebenslaufes erfunden haben, mit dem er sich den Wählern 2022 präsentierte. Im März wurde zudem bekannt, dass das FBI wegen der mutmaßlichen Veruntreuung von Spendengeldern gegen ihn ermittelt. Auf welcher der verschiedenen Ermittlungen nun die Anklage fußt, war zunächst nicht bekannt.

Trotz wiederholter Rücktrittsforderungen von Demokraten wie auch einzelnen Republikanern hatte Santos Mitte April angekündigt, bei den Kongresswahlen im November 2024 erneut kandidieren zu wollen. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sagte CNN, er werde sich die Anklagepunkte erst anschauen, bevor er darüber nachdenke, ob Santos aus dem Kongress entfernt werden müsse. (dpa)