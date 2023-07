„Wir sind von chinesischen Rohstoffen abhängig – China aber auch von uns“

Von: Sven Hauberg

Teilen

Abbau von seltenen Erden in China (Archivbild). © AFP

Chinesische Ausfuhrbeschränkungen auf bestimmte Metalle – was technisch klingt, könnte massive Auswirkungen haben. Ein Experte für Mikrochips erklärt die Hintergründe.

München – Der Chip-Krieg zwischen China und den USA geht in eine neue Runde: Am Montag erklärte Peking, dass ab Anfang August bestimmte Gallium- und Germanium-Produkte nur mit einer entsprechenden Lizenz exportiert werden können. Die beiden Metalle sind vor allem für die Produktion von Mikrochips von Bedeutung. Peking reagiert damit offenbar auf Ausfuhrbeschränkungen, die US-Präsident Joe Biden im vergangenen Oktober erlassen hat. Seitdem ist China von der Versorgung mit hoch entwickelten Halbleitern und Maschinen zu deren Herstellung weitgehend abgeschnitten.

Jan-Peter Kleinhans forscht bei der Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung zu Technologie und Geopolitik. Der Halbleiter-Experte sagt im Interview: „China könnte massiv ins Hintertreffen geraten.“ Zudem erklärt er, was der Chip-Krieg mit dem realen Krieg auf dem Schlachtfeld zu tun hat.

Herr Kleinhans, sind Chinas Ausfuhrbestimmungen für die Industriemetalle Gallium und Germanium der Gegenschlag, der seit den Chip-Restriktionen der USA im vergangenen Oktober erwartet wurde?

Man hat seit vergangenem Jahr mit Vergeltungsmaßnahmen gerechnet, und Restriktionen auf seltene Erden und auch auf bestimmte Metalle wie Gallium und Germanium sind naheliegend. Bei beiden Metallen liegt der Anteil Chinas an der weltweiten Produktion bei rund 90 Prozent. Diese neuen Exportkontrollen sind also potenziell ein scharfes Schwert. Wie scharf, das hängt davon ab, wie die Kontrollen tatsächlich umgesetzt und implementiert werden.

Wie wichtig sind Gallium und Germanium denn?

Extrem wichtig. Gallium ist für neue, effiziente Halbleitertechnologien entscheidend. Das betrifft vor allem die Stromversorgung – wenn ich mein Smartphone oder mein E-Auto lade, dann spielen da Leistungshalbleiter, die auf Galliumnitrid basieren, eine wichtige Rolle. Auf diesen Bereich spezialisieren sich europäische Halbleiterhersteller immer stärker. Europäische Unternehmen wären also direkt betroffen, sollte China Ernst machen.

Zur Person Jan-Peter Kleinhans ist Projektleiter „Technologie und Geopolitik“ bei der Stiftung Neue Verantwortung. Sein Fokus liegt auf der Analyse von Halbleitern als strategisches Gut, wie resilient die globale Halbleiter-Wertschöpfungskette gegenüber externen Schocks ist und wie die Wettbewerbsfähigkeit Europas gestärkt werden kann.

Und Germanium?

Bei Germanium ist es ähnlich. Das Metall spielt bei bestimmten Prozessschritten der Halbleiterherstellung eine wichtige Rolle. Außerdem wird es für sogenannte Verbundhalbleiter verwendet, also für Halbleiter, die nicht nur auf Silizium basieren.

„Es würde Jahre dauern, China zu ersetzen“

Sollte China die Ausfuhr tatsächlich beschränken: Könnten andere Länder als Produzenten einspringen?

Kurz- und mittelfristig ist das unmöglich. Es würde Jahre dauern, China zu ersetzen. Es geht ja nicht nur um das Rohmaterial, sondern auch um die Produkte, die daraus entstehen und dann weiterverarbeitet werden.

Wird China dieses „scharfe Schwert“ der Ausfuhrkontrollen einsetzen – oder ist das nur eine leere Drohung?

Wir sind von chinesischen Rohstoffen abhängig – China aber auch von uns. Zum Beispiel bei E-Autos. Chinesische Hersteller wie BYD oder Nio kontrollieren über 80 Prozent des heimischen Markts, sind aber auf ausländische Halbleiter angewiesen. Wenn China es jetzt ausländischen Herstellern schwerer macht, an die benötigten Rohstoffe zu kommen, schaden sie indirekt auch ihrer eigenen Industrie. China wird also die Ausfuhrkontrollen sehr genau steuern müssen, um sich nicht selbst zu schaden.

Elektroauto-Markt in China boomt: Zehn Marken, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Wen will China treffen – nur die USA?

Nein. Auch die Niederlande und Japan folgen ja den US-Exportkontrollen auf Halbleiter-Equipment. Alle drei Länder nutzen aus, dass Chinas Lieferkette von ihren Unternehmen abhängig ist, vor allem bei Maschinen zur Halbleiterherstellung. Da haben diese drei Länder eine weltweite Vormachtstellung. Peking erkennt immer deutlicher, dass sich der Westen gegen China zusammenschließt und koordiniert vorgeht. Deswegen nun die möglichen Restriktionen bei der Ausfuhr von Gallium und Germanium: Das ist ein Signal an den Westen, verbunden mit der Hoffnung, dass die USA und ihre Verbündeten ihre Eindämmungsstrategie noch einmal überdenken.

„Ausfuhrbeschränkungen der USA waren sehr disruptiv für China“

Eskaliert war der Handelsstreit zwischen China und den USA im vergangenen Oktober, als Joe Biden die erwähnten Ausfuhrbeschränkungen auf hoch entwickelte Chips und Fertigungsmaschinen erlassen hat. Wie sehr hat das China getroffen?

Das war sehr disruptiv für China. Die USA wollen China bei Halbleitern auf dem technologischen Stand von 2022 einfrieren. Wenn ihnen das gelingt, dann hat China bei Zukunftstechnologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen einen massiven Wettbewerbsnachteil. Generative KI verspricht in Zukunft große Produktivitätsgewinne, und China könnte da massiv ins Hintertreffen geraten.

Peking versucht allerdings mit Milliardensubventionen, selbst fortschrittliche Chips zu entwickeln.

Angenommen, China hat einen Chip entwickelt, der für KI eingesetzt wird, dann muss dieser Chip ja auch produziert werden. Und dafür fehlen den Chinesen die Maschinen. Sie sind also auf Fertigungsunternehmen aus Taiwan und Südkorea angewiesen, die wiederum US-Equipment verwenden. Die USA verbieten es diesen Unternehmen aber, mit ihren Fertigungsanlagen Chips für China herzustellen, sofern diese eine bestimmte Rechenleistung erreichen. Solche Fertigungsanlagen selbst zu bauen, wird lange dauern, das wird China in diesem Jahrzehnt nicht mehr schaffen. Und selbst über 2030 hinaus wird es schwierig. Man benötigt rund 50 verschiedene Arten von Equipment, um Halbleiter zu fertigen. Es wäre also ein extrem steiniger Weg für China, das aus eigener Kraft zu schaffen.

China wirft den USA vor, den Aufstieg des Landes verhindern zu wollen. Staats- und Parteichef Xi Jinping sprach im März von einer „umfassenden Eindämmung und Unterdrückung Chinas“.

Ich glaube, den USA geht es tatsächlich darum, China in gewissen Hoch-Technologien, wie zum Beispiel der Fertigung modernster Halbleiter, einzudämmen. Als die Exportbeschränkungen für Halbleiter im vergangenen Oktober erlassen wurden, haben die USA das mit militärischen Herausforderungen begründet. Die Amerikaner sagen, dass der nächste große Krieg, bevor er geführt wird, zunächst mithilfe von maschinellem Lernen geplant und simuliert wird. Das Land, das in diesem Bereich einen technologischen Vorsprung hat, hat also automatisch auch einen strategischen Vorteil im Kriegsfall. Im Falle von China kommt hinzu, dass es laut den USA unmöglich ist zu sagen, ob ein Unternehmen nur rein zivil tätig ist oder auch militärisch. Deswegen auch diese Exportbeschränkungen der USA.

„Die USA haben den Chinesen noch großen Spielraum gelassen“

Also hat Xi Jinping recht mit seiner Einschätzung?

Zur Wahrheit gehört auch, dass andere Bereiche von den US-Beschränkungen überhaupt nicht betroffen sind. Etwa im Automobilbereich. Die Halbleiter, die dort verbaut werden, unterliegen keinen Kontrollen. Die USA haben den Chinesen also noch großen Spielraum gelassen. Es geht ihnen derzeit nur um die fortschrittlichsten Technologien, die etwa bei KI zum Einsatz kommen.

China hat bereits angekündigt, dass die Exportbeschränkungen auf Gallium- und Germanium-Produkte nur ein Anfang sind. Welche Maßnahmen könnte folgen?

China hat bei vielen seltenen Erden einen hohen Produktionsanteil, und gerade für die Herstellung von Halbleitern braucht man sehr viele verschiedene dieser Elemente. Selbst wenn es anderswo Vorkommen dieser seltenen Erden gibt, dauert es sehr lange, bis man die nötigen Abbaukapazitäten erreicht hat. Man muss außerdem ehrlich sagen: Der Abbau ist oft extrem umweltschädlich. Deswegen hat Europa den Abbau an Länder wie China ausgelagert. Wenn wir nun von China unabhängiger werden wollen, müssen wir uns als Europäer fragen, ob wir bereit sind, gewisse Umweltrisiken in Kauf zu nehmen.

Derweil kämpft VW in China verzweifelt um Marktanteile und kappt den Preis für das wichtigste E-Auto.