„Wie ein Sechser im Lotto“: Rentnerin lebt mit 600 Euro im Monat im sonnigen Urlaubsparadies

Von: Patricia Huber

Sonne, Strand und Urlaubsgefühle statt frieren im kalten Deutschland: So sieht das Leben von Rentnerin Ruth aus. Sie ist vor den hohen Preisen geflohen.

Santa Cruz de Tenerife – In Deutschland waren im vergangenen Jahr rund 13 Millionen Menschen armutsgefährdet. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Der sogenannte Schwellenwert für die Armutsgefährdung liegt bei etwa 1251 Euro netto im Monat. Damit dürfte klar sein: Zahlreiche deutsche Rentner fallen unter diese Schwelle, darunter auch Ruth Doster. Doch sie wollte keine arme Rentnerin sein und hat sich für einen großen Schritt entschieden.

Rentnerin erhält nur 600 Euro im Monat – und wandert aus

Nach 29 Jahren Arbeit als Sekretärin und Postbotin erhält sie lediglich 623,79 Euro Rente im Monat. Damit in Deutschland zu leben, ist mittlerweile kaum mehr möglich. Besonders, nachdem in den vergangenen Monaten die Preise so stark gestiegen sind. Daher hat sich Ruth dazu entschieden, nach Teneriffa auszuwandern, wie RTL berichtet. Auf der Kanareninsel lebt sie, als wäre sie jeden Tag im Urlaub.

Sie wohnt in einer 40 Quadratmeter großen Wohnung inklusive Pool, den sie sich mit vier weiteren Mietern in der großen Villa teilt. Dafür zahlt sie 400 Euro Warmmiete. Die gestiegenen Heizkosten bereiten ihr überhaupt keine Sorgen, erzählt sie. „Ich habe zwar eine Heizung, aber die habe ich noch nie gebraucht.“ Auf der spanischen Ferieninsel wird es nämlich auch im Winter meist nicht kälter als 15 Grad.

Rente: Neustart im Ausland will gut überlegt sein

Ihre Freunde in Deutschland hätten Ruth gewarnt, erzählt sie. Sie sei doch „blöd, die soziale Hängematte“ in Deutschland zu verlassen – doch sie ist glücklich mit ihrer Entscheidung. Die Rentnerin macht jedoch auch deutlich, dass dieser Schritt gut bedacht sein muss. Man müsse sich im Klaren darüber sein, dass man ein finanzielles Polster braucht, dass man eventuell eine neue Sprache lernen und sich vielleicht auch vor Ort einen Job suchen müsse. Doch all das hat Ruth nicht aufgehalten. Die Vorteile Teneriffas haben für sie überwogen.

So beispielsweise auch die Preise im Supermarkt. Für ihren Wocheneinkauf zahlt die Rentnerin deutlich weniger, als in Deutschland. RTL begleitet sie zum örtlichen Discounter. Für ein wenig Obst, Gemüse und Brot bezahlt sie dort nur 12,54 Euro. Hierzulande wären das circa 18 Euro. Ein weiterer Vorteil am Auswanderer-Leben: Wer eine spanische Krankenversicherung hat, muss für Medikamente nur einen Bruchteil des Originalpreises bezahlen. „Die Spanier tun was für ihre Rentner und das finde ich gut“, erzählt Ruth beeindruckt.

„Wäre ich in Deutschland geblieben, wäre ich eine arme Rentnerin geworden“

Auch das Sozialleben kommt nicht zu kurz. Dank der niedrigeren Preise kann sich die Rentnerin auch öfter einen Restaurant- oder Kneipenbesuch leisten. Für ein Essen inklusive Bier zahlt sie lediglich 5,85 Euro – ein Preis, der in Deutschland kaum vorstellbar ist. Für Ruth war ein Neustart auf der Insel der Jackpot. „Wäre ich in Deutschland geblieben, wäre ich eine arme Rentnerin geworden.“ Dann hätte sie Flaschen sammeln müssen, sagt sie. „Es fühlt sich an, wie ein Sechser im Lotto. Ich möchte nie mehr hier weg.“ (ph)