„Nicht mit dem Feuer zu spielen“: Chinas Botschafter warnt Berlin vor Kurswechsel im Bezug auf Taiwan

Wu Ken © Thomas Imo/photothek.de/IMAGO

Wu Ken, chinesischer Botschafter in Deutschland, warnt vor einem Kurswechsel im Umgang mit Taiwan.

Berlin in Deutschland - „Ich möchte aber einzelnen Politikern auch raten, in der Taiwan-Frage nicht mit dem Feuer zu spielen und chinesische rote Linien nicht zu testen“, sagte Wu im Interview mit dem „Handelsblatt“ (Montag) auf die Frage nach einem möglichen Besuch Taiwans durch ein Mitglied der Bundesregierung.

„Das Ein-China-Prinzip stellte auch die politische Grundlage für die Aufnahme und den Ausbau der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Deutschland dar“, sagte Wu weiter. Zu dieser „politischen Verpflichtung“ hätten sich alle bisherigen Bundesregierungen bekannt. Teil der sogenannten Ein-China-Politik ist es, Peking als alleinigen Repräsentanten Chinas anzuerkennen.

Am Montagmorgen (Ortszeit) war eine hochrangige Delegation der FDP-Bundestagsfraktion in Taiwan eingetroffen. Die Abgeordneten wollten damit „ein Zeichen der Solidarität mit Taiwan senden“, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), der Nachrichtenagentur AFP.

Die chinesische Regierung lehnt Besuche ausländischer Abgeordneter in Taiwan grundsätzlich ab und bezeichnet sie als Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Peking betrachtet die Insel als abtrünniges Gebiet. Im vergangenen August hatten die internationalen Spannungen wegen Taiwan einen neuen Höhepunkt erreicht, als Peking aus Protest gegen einen Besuch der damaligen US-Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi in Taipeh großangelegte Militärübungen rund um die Insel abhielt.



Pekings Botschafter in Berlin Wu übte gegenüber dem „Handelsblatt“ zudem heftige Kritik an der geplanten China-Strategie der Bundesregierung. Das Papier erwecke den Eindruck, „dass es vor allem von Ideologie geleitet“ werde. „Dies riecht für mich verdächtig nach einer Mentalität des Kalten Krieges“, erklärte Wu weiter. Er habe den Verdacht, dass Berlin bei der China-Politik gänzlich den USA folge. Diese zielten „bekanntlich auf eine Unterdrückung und Eindämmung Chinas“, sagte Wu. se/ma