Nicht wegen zerbrochener Schalen! Darum schauen Supermarkt-Kassierer wirklich in den Eierkarton

Wer kennt es nicht: Im Supermarkt schauen die Kassierer immer wieder in den Eierkarton. Doch warum? Hier lesen Sie die Antwort!

München - Dass man als Kunde in einem Supermarkt den Eierkarton öffnet, um zu überprüfen, ob eines der Eier kaputt ist oder ein Ei fehlt, ist, zumindest in Deutschland, Normalität. Doch immer wieder schauen auch die Kassierer in die Eierschachteln. Warum eigentlich?

Das Personal an der Kasse macht das nämlich offenbar nicht aus dem gleichen Grund wie wir Kunden. Das berichten verschiedene Medien. Die Mitarbeiter wollen wohl auch überprüfen, ob Kunden in den Schachteln irgendwelche kleineren Waren versteckt haben, die sie, ohne zu bezahlen, aus dem Supermarkt schmuggeln wollen. Solch eine Kontrolle dient also der Prävention.

Auch wenn Sie nicht auf solch eine Idee kommen würden: Andere Personen haben das scheinbar schon häufiger versucht. In einem Online-Forum wird darüber diskuiert.

So wurden wohl an der Kasse öfter einige Überraschungseier anstelle der normalen Eier entdeckt. Versucht wurde demnach auch, Kaugummis und kleinere Haarspray-Dosen mitzuschmuggeln.

„Habe nichts zu verbergen“

Die Kunden reagieren aber meist verständnisvoll auf die Diebstahlprävention in den Supermärkten. So schreibt der Nutzer „oldtimer“ zu diesem Thema in einem Forum: „Ich habe nichts dagegen, dass man einen Laden mit offenen und versteckt angebrachten Kameras überwacht. Ich habe nichts zu verbergen - schon gar nicht in einem Eierkarton.“

