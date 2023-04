Niederländischer Notenbankchef will weitere Zinserhöhungen der EZB

Teilen

Klaas Knot ist zeitgleich niederländischer Notenbankchef und Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB). © IMAGO/Sem van der Wal

Klaas Knot, niederländisches Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) tritt für weiterhin höhere Zinsen ein.

Dublin - «Es ist zu früh, um über eine Pause zu reden», sagte der niederländische Notenbankchef der irischen Tageszeitung «Times» in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Erst müsse sich die Inflationsdynamik überzeugend umkehren. Knot zählt zu den EZB-Notenbankern, die am vehementesten für höhere Zinsen eintreten.

Seit Mitte 2022 stemmen sich die Euro-Währungshüter mit deutlichen Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung. Für ihre nächste Zinssitzung Anfang Mai wird eine weitere Straffung erwartet. Unklar ist allerdings, wie stark der Zinsschritt ausfallen könnte und wie es danach weitergeht. Viele Notenbanken, allen voran die US-Notenbank Fed, scheinen derzeit auf ein Ende ihrer geldpolitischen Straffung zuzusteuern. (dpa)