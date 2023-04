Neuer Mittelklasse-Rivale auch in Deutschland: Nächster E-Auto-Schock für BMW und Co.?

Von: Patrick Freiwah

Der deutsche Pkw-Markt ist hart-umkämpft. Immer mehr ausländische Anbieter erhöhen den Druck auf die deutschen Hersteller. Jetzt nimmt auch ein chinesischer Anbieter BMW und Co. hierzulande ins Visier.

München - Der chinesische Automarkt gilt für deutsche Hersteller schon lange als lukrative Region mit der Aussicht auf gute Verkaufszahlen. Denn kaum eine Nation durchlebte in den vergangenen Jahrzehnten einen derart steilen wirtschaftlichen Aufschwung wie das Reich der Mitte.

Seit geraumer Zeit haben deutsche Marken in China jedoch mit Problemen zu kämpfen: Vor allem im rasch wachsenden Markt für Elektroautos verdrängen chinesische Anbieter die ausländische Konkurrenz.

Nio ET5: Chinesische Konkurrenz für BMW, Tesla und Co.

Zum Unmut von BMW, VW und Co. schwappt dieser Konkurrenzkampf jedoch zunehmend auch auf die Heimat über. In den vergangenen Jahren stellte Tesla mit seinen Mittelklasse-Modellen Model 3 (2021) und Model Y (2022) hierzulande jeweils das meistverkaufte Elektroauto. Weiteres Ungemach droht von chinesischen Anbietern, die zunehmend auch in Europa auf Kundenfang gehen.

Im April 2023 bringt Nio in Deutschland die Mittelklasse-Limousine ET5 auf den Markt. Potenziell könnte die Auto-Neuheit ähnlich gut einschlagen wie vor wenigen Jahren das Tesla Model 3. Doch ist das auch realistisch? Im Gepäck hat der Neuzugang aus Fernost ein enormes Pfund in Sachen Reichweite.

Die coupéhafte, elegante Limousine von Nio nimmt neben dem Tesla-Erfolgsmodell (zehn Zentimeter kürzer) auch den BMW i4 (mit 4,78 m gleich lang) ins Visier: Der ET5 hat einen imposanten Akku mit einer Leistung von 150 kWh im Gepäck, der eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometer ermöglichen soll. Sie basiert allerdings auf dem chinesischen Testzyklus (CLTC), während die WLTP-Werte nach europäischen Standard noch unbekannt sind (März 2023).

Der chinesische Hersteller Nio bringt die Mittelklasse-Limousine ET5 auch in Deutschland auf den Markt. © IMAGO/Daniel Ren

BMW-Rivale Nio startet elektrische Mittelklasse - Akku wechseln oder laden

Jedoch wird das leistungsstärkste Modell dem Vernehmen nach erst 2024 in Deutschland erhältlich sein. Alternativ - und diese Varianten sind früher erhältlich - gibt es die Mittelklasse mit zwei kleineren Batterien zu kaufen: mit 75 bzw. 100 Kilowattstunden, mit Reichweiten von 550 bzw. 700 km. Eine Besonderheit, die Nio hiesigen Anbietern voraus haben wird: Neben dem klassischen Schnellladen spielen Batteriewechselstationen eine wesentliche Rolle: Anhand von fünfminütigen Servicestopps kann der Akku getauscht werden, ehe die Fahrt weiter geht. In Deutschland existieren bislang nur drei derartige “Power Swap Stations”, doch der Ausbau schreitet voran.

Das Nio-Konzept beinhaltet, dass die Batterie beim Fahrzeugkauf seperat gegen Aufpreis erworben wird. Der kleinste Akku kostet demnach 12.000 Euro, für den größeren 100-kWh-Kraftspender werden 21.000 Euro fällig. Die Leistungsdaten des ET5: 489 PS, Allradantrieb und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h). Während andere deutsche Rivalen wie Mercedes, VW und auch die Tochter Audi noch keine Elektro-Limousine in der Mittelklasse am Start haben, kommt in China bald eine Kombivariante, die mittelfristig auch nach Deutschland kommen dürfte.

Chinesische Konkurrenz zu BMW und Co.? Nio bietet auch Akku-Miete an

Inklusive dem Verkaufsstart des Nio ET5 ist der chinesische Autohersteller Nio in Deutschland nun mit drei Modellen vertreten: die Oberklasse ET7 sowie das Premium-SUV EL7 erweitern das Angebot. Die besten Absatzchancen dürfte jenes Modell haben, das nun in der Mittelklasse startet, der ET5. Wie sind dessen Chancen einzuschätzen? Im Hinblick auf den Preis scheint die Neuheit aus Asien nicht günstig zu sein, besonders der gesonderte Akku-Kauf könnte die hiesige Kundschaft abschrecken, weil der Basispreis damit nur knapp unter 60.000 Euro bleibt.

Alternativ kann die Batterie gemietet werden, wodurch sich der finanzielle Aufwand verringert: Dann nämlich kostet der Energiespeicher monatlich 169 Euro (75 kWh) bzw. 289 Euro (100 kWh). Auch per Leasing könnte eine Anschaffung der dynamischen E-Limousine überlegenswert sein. In Sachen Ladeleistung gibt es beim Nio ET5 allerdings Luft nach oben: 11 (AC) bzw. 130 Kilowatt (DC) sind Durchschnittswerte, die Elektroautos der Konkurrenz (BMW oder auch Volvo) übertrumpfen können. Dafür gewährt der neue Konkurrent in Deutschland eine Neuwagen-Garantie, die für Käufer einen fünfjährigen Schutz bereithält.

Wer auf innovatives Infotainment Wert legt, dürfte von Nio nicht enttäuscht werden: Hightech, darunter Fahrassistenzprogramme der neuesten Generation befinden sich bereits im Basismodell, dazu gibt es ein imposantes, digitales Cockpit mit Panorama-Blick sowie eine Ambientebeleuchtung mit 256 Farben. Was den Aspekt Sicherheit betrifft, strebt die Automarke aus dem Reich der Mitte ebenfalls nach dem Optimum: angepeilt - jedoch noch nicht bestätigt - sind fünf Sterne beim Euro-NCAP-Crashtest. (PF)