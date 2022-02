EU-Vorhaben durchgesickert - Unerwartet weitreichende Sanktionen gegen Russland geplant

Von: Maximilian Kettenbach, Bedrettin Bölükbasi

Offenbar plant die EU-Kommission weitreichende Sanktionen gegen Russland. © Sven Hoppe/dpa

Russland hat die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete im Osten der Ukraine anerkannt. Der Westen will nun mit massiven Sanktionen antworten.

Moskau/Kiew - Es scheint soweit: Russland marschiert nun offenbar tatsächlich in ukrainisches Gebiet ein. Präsident Wladimir Putin hatte in einer Rede am Montagabend ungeachtet aller Warnungen des Westens die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatisten-Gebiete in der Ostukraine anerkannt. Nach einer Ansprache an die Nation unterzeichnete Putin am Montagabend Freundschaftsabkommen mit den selbsterklärten „Volksrepubliken“, schickte dann die russische Armee zum „Friedenserhalt“ in die Ostukraine und sorgte damit für eine weitere, dramatische Eskalation des Ukraine-Konflikts.

Ukraine-Konflikt: USA und Europa bereiten Sanktionen gegen Russland vor - „klarer Bruch von Minsk“

Die USA, Frankreich und Deutschland haben eine gemeinsame Reaktion auf die Anerkennung der Separatisten-Gebiete in der Ostukraine durch Russland angekündigt. Der Schritt Putins stelle einen „klaren Bruch des Minsker Abkommens“ dar und werde von Washington, Paris und Berlin „scharf“ verurteilt, erklärte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, am Montagabend nach einem Telefonat der Staats- und Regierungschefs. „Dieser Schritt werde nicht unbeantwortet bleiben.“

Doch welche Sanktionen folgen nun daraus. Das scheint weiter ungewiss. Wie das Weiße Haus am Montag mitteilte, wird US-Präsident Joe Biden per Exekutivorder Investitionen in, Handel mit und die Finanzierung der selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk durch US-Bürger unter Strafe stellen. Sanktionen könnten auch gegen all jene verhängt werden, „die in diesen Gebieten der Ukraine operieren“ wollten.

Bidens Sprecherin Jen Psaki kündigte zudem „zusätzliche Maßnahmen“ an, um auf Russlands „eklatanten Verstoß“ gegen seine internationalen Zusagen zu reagieren. Sie betonte zugleich, die nun angekündigten Strafmaßnahmen seien separat von jenen, die die USA und ihre Verbündeten verhängen würden, sollte Russland in der Ukraine einmarschieren.

Ukraine-Konflikt: EU-Sanktionen gegen Russland auf dem Weg - finanzielle und wirtschaftliche Maßnahmen

Auch die EU wird mit Sanktionen auf Russlands Entscheidung reagieren. Die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt seien, kündigten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Montagabend an. Beide verurteilten Putins Handeln auf das Schärfste. Was für Sanktionen nun verhängt werden, blieb zunächst offen.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte bereits vor der russischen Anerkennung darauf hingewiesen, dass ein Sanktionspaket mit verschiedenen Komponenten vorbereitet wurde. Diese Komponenten könnten in Abhängigkeit vom Ausmaß der jeweiligen russischen Aggression in Kraft gesetzt werden, erklärte der Spanier. Für heute (22. Februar) habe er ein informelles Dringlichkeitstreffen einberufen, erklärte er. In diesem Treffen werde die EU eine Antwort auf Putins Eskalation festlegen. „Diese Antwort wird die Form von Sanktionen annehmen“, sagte Borrell und fügte hinzu: „Wir müssen schnell handeln. Und das bedeutet diesen Nachmittag.“ Gleichzeitig betonte er aber, noch könne man nicht von einer „vollwertigen“ Invasion sprechen, russische Truppen seien aber auf ukrainischem Boden.

Im Detail: Nach früheren Angaben von von der Leyen umfasst das vorbereitete Paket der EU Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote gegen Personen sowie finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen. So könnten Ausfuhrverbote für wichtige High-Tech-Komponenten erlassen werden und Russlands Zugang zu internationalen Finanzmärkten behindert werden. Nach Angaben von EU-Diplomaten steht die russische Kohle-, Öl- und Gasbranche im Fokus.

Nun kamen genauere Details zu den Sanktionsplänen der EU ans Licht. Die EU-Kommission hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unerwartet weitreichende Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen. Ein den Mitgliedstaaten präsentierter Entwurf sieht Angaben von Diplomaten zufolge vor, den Handel mit russischen Staatsanleihen zu verbieten, um eine Refinanzierung des russischen Staats zu erschweren. Zudem sollen mehrere Hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen.

Ukraine-Konflikt: Ende von Nord Stream 2 nach Putins Entscheidung - Pipeline wohl im EU-Paket auch drin

Als Teil der Sanktionen gegen Russland kommt von Deutschland auch schon die erste schlagkräftige Aktion. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte den Stopp des Nord Stream 2-Projekts an. US-Präsident Biden hatte zuletzt mehrfach betont, im Falle eines Angriffs auf die Ukraine werde die Erdgas-Pipeline von Russland nach Ostdeutschland nicht in Betrieb gehen. Die USA verhängten bereits in der Vergangenheit Strafmaßnahmen gegen beteiligte Firmen oder Einzelpersonen. In der EU heißt es bislang, dass vorerst ohnehin kein russisches Gas durch die Pipeline fließen kann. Von der Leyen verweist dabei auf die ausstehende Zertifizierung der Gasröhre durch die Bundesnetzagentur sowie im Anschluss durch die EU-Kommission. Beides dürfte sich in die Länge ziehen.

Zuvor hatte sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) nachdrücklich für einen Stopp von Nord Stream 2 ausgesprochen. „Das war immer unsere Position, daran hat sich nichts geändert“, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. „Das müssen wir in der Bundesregierung gemeinsam durchsetzen. Ich hoffe, dass auch unsere Koalitionspartner das nicht anders sehen. Spätestens jetzt ist doch der Zeitpunkt da, dieses Projekt auf Halt zu stellen und deutlich zu machen: Jetzt bitte alle Schalter umstellen auf erneuerbare Energien“, so der Appell von Özdemir.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) signalisierte bereits, dass Nord Stream 2 auch in dem vorbereiteten europäischen Sanktionspaket enthalten ist. Die EU habe ein „intensives Sanktionsregime“ vorbereitet, zu dem auch die Nicht-Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 zähle, betonte der Bundeskanzler. Die geplanten Sanktionen seien „auf Knopfdruck aktivierbar“, wobei eine Umgehung aufgrund der guten Vorbereitung durch die EU-Kommission „ausgeschlossen“ sei oder „möglichst schwer gemacht“ werde.

Kurz vor der Ankündigung von Scholz hatte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj erneut den „sofortigen“ Stopp der Ostseepeline gefordert. Angesichts des „neuen aggressiven Handelns gegen die Ukraine“ müssten sofort Sanktionen verhängt werden, sagte Selenskyj in Kiew mit Blick auf die jüngste Eskalation im Konflikt mit Russland. „Diese Sanktionen müssen den vollständigen Stopp von Nord Stream 2 umfassen“, so der Präsident.

Ukraine-Sanktionen gegen Russland: Habeck warnt vor Auswirkung auf Deutschland - „könnte hart treffen“

Was würden die neuen Russland-Sanktionen für Deutschland bedeuten? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) räumte im Handelsblatt bereits ein, dass die Sanktionen auch die deutsche Wirtschaft „hart treffen“ könnten. In Brüssel gilt als wahrscheinlich, dass die Energiepreise weiter nach oben schnellen - etwa wenn Russland als Vergeltung Gaslieferungen zurückhält. In der EU sind nach Medienberichten Ausgleichszahlungen für Branchen oder Länder im Gespräch, die besonders hart getroffen würden.

Seit der Annexion der Krim 2014 hat die EU mehrfach Sanktionen gegen Russland verhängt, von denen sich Präsident Putin aber nicht beeindrucken ließ. Derzeit gelten etwa Einreiseverbote und Kontosperrungen gegen 185 Russen und Ukrainer sowie 48 Unternehmen und Organisationen. Wirtschaftssanktionen richten sich zudem gegen russische Staatsbanken sowie die Öl- und Gasindustrie. Auch ein Waffenembargo gehört dazu.