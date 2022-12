Normenkontrollrat mahnt weiterhin steigende Bürokratie in Deutschland an

Aktenstapel (Symbolbild) © Ullrich Gnoth/IMAGO

Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) sieht weiterhin steigende Bürokratie in Deutschland.

Berlin in Deutschland - In seinem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht moniert das Expertengremium, dass neue Gesetze immer mehr Zeitaufwand und Kosten verursachten. Der so genannte Erfüllungsaufwand stieg um rund 6,7 Milliarden Euro auf insgesamt etwa 17,4 Milliarden Euro, wie es in einer Mitteilung hieß. Zudem beklagen die Experten, dass immer mehr Gesetze im Eilverfahren durch die Parlamente gepeitscht würden.

„Der Trend ist nach wie vor negativ“, sagte der Vorsitzende des Normenkontrollrates, Lutz Göbel, am Dienstag in Berlin. Der Bürokratieaufwand habe weiter zugenommen. Der Anstieg des Erfüllungsaufwandes sei zwar zu 90 Prozent auf die Erhöhung des Mindestlohns zurückzuführen, der ja auch einen konkreten Nutzen bringe. Aber selbst wenn der Mindestlohn ausgeblendet werde, „zeigt sich ein negativer Trend beim Erfüllungsaufwand“.

Dabei müssten Wirtschaft, Verwaltung und Bürger gerade in Krisenzeiten von unnötiger Bürokratie entlastet statt belastet werden, sagte Göbel weiter. Kritik übte der NKR auch daran, wie Gesetze zustande kommen. „Viel zu oft werden neue Regelungen im Eilverfahren verabschiedet, ohne das wertvolle Praxiswissen von Betroffenen ausreichend einzubeziehen“, sagte Goebel. „Abstimmungs- und Beteiligungsfristen werden immer knapper, sodass eine seriöse und verantwortbare Prüfung der Gesetzesentwürfe kaum mehr möglich ist.“ Das müsse sich ändern.

Trotz aller bisheriger Anstrengungen und guter Impulse für mehr Bürokratieabbau, bessere Rechtsetzung und eine digitale Verwaltung seien spürbare Entlastungen noch zu wenig erkennbar.



Als Lichtblick bewertete der NKR die Einführung des Digitalchecks. Demnach müssen alle Bundesministerien ab Januar 2023 ihre Gesetzentwürfe digitaltauglich gestalten. Der Normenkontrollrat prüft dann, ob und inwiefern Vollzugs- und Digitalisierungsfragen in der Gesetzgebung von vornherein mitgedacht wurden. „Digitalisierung ist und bleibt der wesentlicher Schlüssel für den Abbau von Bürokratie.“ Viele Digitalisierungshürden steckten schon im Gesetzestext.



Nur Regeln, die mit Vollzugsexperten besprochen und praxisnah gestaltet worden seien, könnten einfach umgesetzt werden. „Unser Ziel muss es sein, dass Unterschriften und persönliche Gänge zum Amt vollständig gestrichen und Papiernachweise durch Datenaustausche ersetzt werden.“



„Während es bei der Einführung des Digitalchecks vorangeht, sieht der NKR die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) fünf Jahre nach seiner Verabschiedung mit großer Sorge. „Trotz gewisser Fortschritte sind mit auslaufender Umsetzungsfrist am 31. Dezember dieses Jahres erst 33 von 575 Verwaltungsleistungen flächendeckend online verfügbar.“



Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) wurde im Jahr 2006 als unabhängiges Expertengremium eingerichtet, um Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat bei Bürokratieabbau und besserer Rechtsetzung zu beraten. Der NKR besteht aus zehn ehrenamtlichen Mitgliedern und ist seit diesem Jahr organisatorisch beim Bundesministerium der Justiz (BMJ) angesiedelt. Zuvor hatte er zum Kanzleramt gehört. jp/cha