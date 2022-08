Norwegen: Größter Außenhandelsüberschuss jemals wegen hoher Gaspreise

Einnahmen aus Gasexporten im Juli vervierfacht

Norwegen verzeichnet aufgrund der hohen Gaspreise im Juli den größten Außenhandelsüberschuss jemals.

Oslo in Norwegen - Der Wert der norwegischen Warenexporte überstieg den der Importe um 153,2 Milliarden Kronen (15,6 Milliarden Euro), wie das Nationale Statistikinstitut am Montag mitteilte. Der vorherige Rekord von 138,1 Milliarden Kronen war erst im März aufgestellt worden.

Die vorübergehende Schließung der Nord-Stream-1-Pipeline und der geringere Gastransport durch die Leitung "haben dazu beigetragen, den Gaspreis im Juli auf ein Rekordniveau zu treiben", erklärten die Statistiker. Im Jahresvergleich vervierfachte Norwegen demnach seine Einnahmen aus Gasexporten im Juli. Auch die Ausfuhren anderer wichtiger norwegischer Produkte wie Öl, Elektrizität, Metall und Fischereiprodukte nahmen zu.



Während die europäischen Länder ihre Abhängigkeit von russischen Energieimporten reduzieren wollen, produziert Norwegen auf Hochtouren, um einen Teil des Bedarfs zu decken. Deutschland will das Energiegeschäft mit Norwegen weiter ausbauen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird auch vor diesem Hintergrund am Montag zu Gesprächen mit Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Störe in Oslo erwartet. pe/ilo