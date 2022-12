Norwegen: Jedes fünfte Auto fährt elektrisch

Piktogramm auf einem Parkplatz als Hinweis auf Steckdosen zum Aufladen von Elektroautos in Norwegen © IMAGO

Jedes fünfte Auto in Norwegen fährt elektrisch.

Oslo in Norwegen - Der norwegische E-Auto-Verband teilte am Montag mit, dass der Anteil sich in weniger als drei Jahren verdoppelt habe. „Der Schneeball rollt immer schneller“, beschrieb der Verband die Entwicklung. Immer mehr „gute Modelle“ kämen hinzu. Binnen zwei Jahren könne ein Anteil von 30 Prozent erreicht sein.

Von 2010 bis März 2020 stieg der Anteil der Elektroautos im Straßenverkehr laut Verband von null auf zehn Prozent. Die Verdopplung auf 20 Prozent sei nun in weniger als drei Jahren gelungen.

Norwegen will ab 2025 nur noch emissionsfreie Neuwagen zulassen. Der Staat fördert die Verkehrswende massiv: Auf Elektroautos fallen so gut wie keine Steuern an, Citymaut und Parkgebühren sind günstiger, Fahrerinnen und Fahrer können oftmals auch Busspuren nutzen und kommen so schneller voran.

Bei den Neuzulassungen hat der Anteil der Elektroautos in Norwegen schon 80 Prozent erreicht. Langsam wird die Förderung zurückgefahren. Ab Januar etwa wird die Mehrwertsteuer in Höhe von 25 Prozent nur noch beim Kauf eines neuen E-Autos erlassen, das weniger als 500.000 Kronen (47.000 Euro) kostet. ilo/pe