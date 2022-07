Norwegen: Regierung beendet Streik in der Öl- und Gasindustrie

Bohrinsel im Lyngdalsfjord in Norwegen (Symbolbild) © Rico Ködder / IMAGO

Nach nur wenigen Stunden hat die norwegische Regierung einen Streik in der Öl- und Gasindustrie gestoppt.

Oslo in Norwegen - Ein unabhängiges Gremium sei damit beauftragt worden eine Lösung in dem Tarifkonflikt zu finden, erklärte die Regierung am Dienstagabend. Der mehrheitlich staatliche Energiekonzern Equinor teilte am Mittwoch mit, die Arbeit sei wieder aufgenommen worden, die Produktion sei gesichert.

Norwegen ist seit der Einschränkung der Lieferungen aus Russland für viele europäische Länder ein wichtiger Gas-Versorger. Die norwegische Arbeitsministerin Marte Mjos Persen erklärte daher am Dienstag, eine von den Gewerkschaften angekündigte Eskalation des Arbeitskampfs sei gefährlich "in der heutigen Situation mit Blick auf die Energiekrise und die geopolitische Lage, in der wir uns mit einem Krieg in Europa befinden".

Der Streik hatte am Dienstagmorgen begonnen, drei kleinere Öl- und Gasfelder in der Nordsee mussten die Produktion stoppen. Die Gewerkschaft Lederne kündigte die Ausweitung auf weitere Felder an. Der Arbeitgeberverband der Branche warnte, dann drohe eine Drosselung der norwegischen Gasexporte um bis zu knapp 60 Prozent.



Der durch den Streik drohende Produktionsrückgang sei "nicht zu rechtfertigen", begründete Ministerin Persen die Intervention. Laut norwegischem Recht kann die Regierung bei Tarifkonflikten eingreifen und den Streit zur Entscheidung vor ein unabhängiges Tarifgremium bringen.



Gewerkschaftschef Audun Ingvartsen äußerte sich "erstaunt" über das Einschreiten der Regierung am ersten Streiktag. Die Gewerkschaft werde die Entscheidung aber selbstverständlich respektieren. ilo/hcy