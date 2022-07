Norwegen: Streiks könnten zur Drosselung der Gasexporte führen

Gas (Symbolbild) © IMAGO/Artur Widak

Ein Streik in der Öl- und Gasindustrie könnte Norwegen dazu zwingen, die Gasexporte ab dem Wochenende deutlich zu reduzieren.

Stavanger in Norwegen - Davor warnte am Dienstag der Arbeitgeberverband der Branche, Norsk Olje & Gass. Norwegen könnte demnach gezwungen sein, die Gasexporte um bis zu knapp 60 Prozent zu verringern.

Der Streik der Beschäftigten begann am Dienstag und hat bereits zum Stopp der Förderung in drei Feldern in der Nordsee geführt. Sollte die Gewerkschaft Lederne wie angedroht den Konflikt ab Samstag auf weitere Felder ausweiten, könnten "fast 60 Prozent" der Ausfuhren an Gas und mehr als 340.000 Barrel Rohöl nicht geliefert werden, erklärte Norsk Olje & Gass.



Norwegen liefere ein Viertel der europäischen Energiebedarfs, und Europa sei "komplett abhängig" von den Lieferungen aus Norwegen in einer Zeit, in der die russischen Lieferkürzungen einen sehr "angespannten Markt für Gas" gesorgt hätten, erklärte der Verband. Ein Streik diesen Ausmaßes bedeute große Probleme für Länder, die darauf angewiesen seien, ihre Speicher vor dem Herbst und dem Winter zu füllen.



Der mehrheitlich staatliche Energieversorger Equinor teilte mit, die Produktion in den drei Feldern Gudrun, Oseberg Süd und Oseberg Ost würden täglich etwa 89.000 Öleinheiten gefördert, davon 27.500 Öleinheiten Erdgas. Eine Ausweitung des Streiks auf alle Felder würde nach Angaben des Arbeitgeberverbandes zu einer Reduzierung der Exporte um 56 Prozent führen. ilo/pe

Bundeskabinett beschließt Änderung des Energiesicherungsgesetzes



Das Bundeskabinett hat am Dienstag Änderungen am Energiesicherungsgesetz beschlossen und will damit die Gasversorgung im Fall einer sich verschärfenden Marktlage sicherstellen. "Die Lage am Gasmarkt ist angespannt und wir können eine Verschlechterung der Situation leider nicht ausschließen", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Es gehe nun darum, alles zu tun, um im Winter die "grundlegende Versorgung aufrechtzuerhalten und die Energiemärkte so lange es geht am Laufen zu halten".



Das Kabinett beschloss in einem schriftlichen Umlaufverfahren eine Formulierungshilfe für die Gesetzesänderung. Sie soll nun in den Bundestag eingebracht werden - Ziel sei ein "schneller Abschluss des parlamentarischen Verfahrens".



Vorgesehen ist zum einen ein Schutzschirm für Energiefirmen, die der kritischen Infrastruktur zugerechnet werden - dazu sollen Stabilisierungsmaßnahmen bis hin zum Einstieg des Staates vereinfacht werden. Vorbild dafür ist die Hilfe für Firmen wie die Lufthansa mitten in der Corona-Pandemie.

Zum zweiten soll es Energieversorgern entlang der Lieferkette, die von hohen Preisen betroffen sind, ermöglicht werden, die hohen Preise weiterzugeben. Es gibt bereits einen solchen Preismechanismus im Energiesicherungsgesetz, nun soll es auch einen Umlagemechanismus geben, bei dem die Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung von Gas über eine Umlage auf alle Gaskunden verteilt werden.



Beide Mechanismen zur Preisanpassung seien "scharfe Schwerter" und Instrumente, "die wir noch nicht nutzen wollen", sagte Habeck. Mit der Gesetzesnovelle wird aber die Voraussetzung geschaffen, sie einzusetzen. hcy/ilo