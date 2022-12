November: Anstieg der Großhandelspreise weiter abgeschwächt

Großhandelsmarkt © Rolf Poss/IMAGO

Der Anstieg der Großhandelspreise ist im November erneut etwas schwächer ausgefallen.

Wiesbaden in Deutschland - Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, fielen die Preise verglichen mit dem Vormonat Oktober um 0,9 Prozent, zum Vorjahresmonat ergibt sich ein Anstieg um 14,9 Prozent. Im Oktober hatte der Anstieg allerdings noch 17,4 Prozent und im September 19,9 Prozent betragen.

Der Großhandelspreisindex ist ein Frühindikator: Er zeigt die Preisentwicklung in vorgelagerten Bereichen, die sich dann später in den Verkaufspreisen der Abnehmer der Großhandelswaren niederschlägt, also beim Endverbraucher. Besonders stark stiegen im Jahresvergleich zuletzt wie schon in den Vormonaten unter anderem die Preise für feste Brennstoffe, Milch und Milcherzeugnisse sowie Speiseöle und Nahrungsfette. Im Monatsvergleich gingen etwa die Großhandelspreise für Mineralölerzeugnisse und lebende Tiere zurück. hcy/ilo