NRW: Bei Galeria Karstadt Kaufhof wird wieder gestreikt

Schließung der Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in Neuss © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Bei Galeria Karstadt Kaufhof in Nordrhein-Westfalen wird erneut gestreikt.

Düsseldorf in Deutschland - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten der Kaufhauskette in Nordrhein-Westfalen für Freitag zu Arbeitsniederlegungen auf. Damit soll der Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöht werden.

Verdi fordert von der Arbeitgeberseite die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzelhandels für die Beschäftigten. Außerdem sollen Ansprüche der Beschäftigten, die nicht mit ihrem monatlichen Gehalt zusammenhängen, nach Auffassung der Gewerkschaft in den Insolvenzschutz aufgenommen werden.

Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz verlieren, sollen nach Auffassung der Gewerkschaft für die letzten drei Monate des Beschäftigungsverhältnisses eine „Wertschätzungszulage“ bekommen. Diese solle 1000 Euro pro Monat betragen. Die nächste Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt ist laut Verdi für den 15. Juni geplant.



Die Gewerkschaft betonte, dass sie sich auch weiterhin für die von der Schließung bedrohten Häuser einsetzen werde. „Für uns gilt weiter, dass wir um jedes Warenhaus und jeden Arbeitsplatz kämpfen.“



Die Gläubigerversammlung des Warenhauskonzerns hatte dem Insolvenzplan Ende März zugestimmt. Mehrere Dutzend Filialen sollen schließen, mehrere tausend Jobs wegfallen. Die verbleibenden Filialen sollen demnach innerhalb der nächsten Jahre umgebaut werden, um attraktiver für Kundschaft zu werden. cne/pe