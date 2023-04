Bis zu 1050 Prozent: Diese Städte und Gemeinden langen bei der Grundsteuer besonders heftig zu

Von: Amy Walker

Die meisten Eigentümer und Eigentümerinnen warten gerade auf ihre Grundsteuerbescheide. Die Angst vor einer satten Erhöhung ist groß.

Berlin – Die Grundsteuerbescheide sind abgeschickt, das Warten auf die Rückmeldung dauert an. Viele Eigenheimbesitzer haben Sorge, dass ihre Grundsteuer stark ansteigt und zu einer Belastung wird. In einigen Gemeinden ist die Grundsteuer die einzige Einnahmequelle. Es gibt zwar einige wenige Gemeinden, die gar keine Grundsteuer erheben. Sie bleiben aber die Ausnahme. In manchen Kommunen ist schon jetzt der Hebesatz extrem hoch.

Die fünf Gemeinden mit den höchsten Grundsteuer-Hebesätzen

Eine Untersuchung der Prüfgesellschaft EY ergab im vergangenen Jahr, dass in den meisten Kommunen die Grundsteuer in den vergangenen Jahren gestiegen ist. In der Studie wurden auch die fünf Kommunen genannt, deren Grundsteuer deutschlandweit am höchsten ist. Diese sind:

Gemeinde Grundsteuer 2021 Bundesland Lorch 1050 Prozent Hessen Lautertal 1050 Prozent Hessen Nauheim 960 Prozent Hessen Ringgau 960 Prozent Hessen Bergneustadt 959 Prozent Nordrhein-Westfalen

Aus der EY-Studie wird deutlich, dass vor allem in Hessen und NRW die höchsten Steuer-Hebesätze sind. Dort ist ein Grundsteuerhebesatz über 800 Prozent keine ungewöhnliche Sache.

Die Bedeutung der Grundsteuer-Sätze

Berechnet wird die Grundsteuer bis 2025 noch nach dem alten Modell. Dabei werden drei Kennzahlen miteinander multipliziert, um die Grundsteuer zu berechnen: Der Einheitswert, der Hebesatz und die Grundsteuermesszahl.

Einheitswert x Grundsteuermesszahl x Hebesatz = Grundsteuer

Ab 2025 wird dann eine neue Formel greifen. Statt des Einheitswertes wird dann der Grundsteuerwert eingesetzt. Aus diesem Grund müssen die Finanzbehörden gerade alle Grundstücke neu bewerten.

Eine Wohnsiedlung in Moers, Nordrhein-Westfalen © Hans Blossey/Imago

Der Grundsteuerhebesatz ist in der Rechnung aber von entscheidender Bedeutung. Je höher er liegt, desto höher fällt die fällige Steuer aus. Bei einem Hebesatz von 1050 Prozent rechnen die Behörden mit 10,50, bei einem Satz von 450 Prozent mit 4,5 und so weiter.

Bundesland-Ranking: Grundsteuer in Berlin am höchsten

Zieht man den Durchschnitt aller Grundsteuerhebesätze in den Ländern zusammen, ergibt sich ein anderes Bild. Das Bundesland-Ranking nach Grundsteuer sieht wie folgt aus:

Berlin: 810 Prozent

Bremen: 695 Prozent

Nordrhein-Westfalen: 551 Prozent

Hamburg: 540 Prozent

Hessen: 482 Prozent

Saarland: 439 Prozent

Sachsen: 425 Prozent

Niedersachsen: 398 Prozent

Thüringen: 396 Prozent

Mecklenburg-Vorpommern: 393 Prozent

Sachsen-Anhalt: 391 Prozent

Rheinland-Pfalz: 387 Prozent

Brandenburg: 386 Prozent

Baden-Württemberg: 362 Prozent

Bayern: 350 Prozent

Schleswig-Holstein: 343 Prozent

Da die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen nur einen einzigen Hebesatz im Bundesland haben, liegen sie weit oben. Doch aus dem Ranking ist wieder zu sehen, dass in NRW und Hessen die höchsten Steuersätze fällig werden.