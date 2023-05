NRW-Ministerin Scharrenbach teilt Zweifel an Staudämmen

CDU-Politikerin Ina Scharrenbach äußert Bedenken. © IMAGO

Die nordrhein-westfälische Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) teilt die Bedenken von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) gegen schärfere Dämmvorschriften für Häuser.

Düsseldorf/Berlin - «Klimagerechte Gebäude sind nicht nur eine Frage der Dämmung», sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Zur Senkung der weltweiten Treibhausgase müsse die Bundesregierung vermehrt Lösungen für ganze Wohnviertel in den Blick nehmen und nicht nur einzelne Häuser.

«Es gilt, die Anforderungen Wohnungsbau und Klimaschutz zu vereinbaren», meinte die in Unna geborene Scharrenbach. «Erfolgsfaktor ist nicht nur, die notwendigen Investitionen aller privater Eigentümer auszulösen, sondern auch Mieterinnen und Mieter nicht zu überfordern.» Sie plädierte für Technologieoffenheit. Gebäudeeigentümern sollten die Wahl haben, wie sie modernisieren. «Nicht die Dicke der Dämmung ist entscheidend, sondern wie viel CO2 ein Gebäude oder ein Wohnviertel einspart», argumentierte die Landesministerin.

Bundesbauministerin Geywitz hatte zuletzt beklagt, immer schärfere Dämmvorschriften hätten das deutschlandweite Bauen teurer gemacht. Bei einem Kongress sagte die SPD-Politikerin kürzlich: «Am Anfang ist das noch sehr sinnvoll, weil das, was ich dämme, spare ich ein, durch das, was ich dann an Nebenkosten nicht habe. Aber spätestens ab EH55 haben sehr viele Fragezeichen, ob das Geld, was man zusätzlich in Dämmung steckt, in einem sinnvollen Verhältnis steht zur eingesparten Energie.» EH55 heißt: ein Bedarf von 55 Prozent der Energie eines Vergleichsneubaus. (dpa)