Nur leichte Erholung der Verbraucherstimmung

Menschen beim Einkaufen © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Die Verbraucherstimmung in Deutschland erholt sich nur allmählich.

Berlin in Deutschland - Wie der Handelsverband HDE am Montag mitteilte, steigt das Konsumbarometer im Juni verglichen mit dem Vormonat leicht an - auf einen Wert von 94,29 Punkte nach 93,77 Punkten im Mai.

Die Verbraucher blicken laut HDE optimistischer in die Zukunft. So steigt die Anschaffungsneigung leicht und die Sparneigung geht entsprechend leicht zurück. Allerdings liege die Konsumneigung weiter „deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt“, weshalb zunächst kein starker Wachstumsimpuls zu erwarten sei, mahnte der Verband.



Der positive Trend bei der Verbraucherstimmung hält laut HDE seit Oktober 2022 an - er verlor zuletzt aber an Schwung. Die Stimmung liegt demnach sowohl unter dem Niveau vor dem Ukraine-Krieg als auch vor der Pandemie. So habe Anfang des Jahres noch „Hoffnung auf eine spürbare gesamtwirtschaftliche Erholung“ bestanden, die Wahrscheinlichkeit dafür sei aber in den Vormonaten stetig zurückgegangen. Eine „Stütze für eine konjunkturelle Verbesserung“ könne der private Konsum absehbar nicht sein.

Das Konsumbarometer des HDE bildet die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten ab, nicht das aktuelle Verhalten. Befragt werden regelmäßig 1600 Menschen unter anderem zu den Faktoren Anschaffungsneigung, Sparneigung und finanzielle Situation. hcy/bfi