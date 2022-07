Nur zwei Grillwürste schmecken laut Stiftung Warentest sehr gut

Teilen

Grillwürste (Symbolbild) © IMAGO / Karina Hessland

Jetzt im Sommer wird häufig gegrillt - neben der klassischen Bratwurst inzwischen auch immer häufiger vegane und vegetarische Alternativen.

Berlin in Deutschland - Geschmacklich können die Ersatzprodukte laut einem Produkttest oftmals nicht mithalten, wie die Stiftung Warentest am Mittwoch erklärte. Dafür waren die veganen und vegetarischen Alternativen gesünder und besser für das Klima.

Geschmacklich überzeugten die Warentester zwei Rostbratwürste aus Franken - die Testesser bewerteten diese mit sehr gut. Zehn weitere Würstchen erhielten geschmacklich die Bewertung gut. Nur zwei der geschmacklich guten Würstchen waren vegetarische oder vegane Alternativen, erklärte die Stiftung Warentest weiter. Insgesamt prüften die Warentester 21 Würste, darunter sechs vegane und ein vegetarisches Ersatzprodukt.



Dafür enthielten die Veggie-Würstchen besonders häufig ungesättigte Fettsäuren, etwa aus Zutaten wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Bratwürstchen aus Fleisch schnitten im Bereich Ernährungsphysiologie meist nur mit ausreichend ab. Zudem setzte die Produktion von vegetarischen Grillwürsten weniger CO2 frei, als die Herstellung der klassischen Grillwurst aus Fleisch, erklärten die Warentester.

Einen Lichtblick für alle Fleischfans ergab der Warentest allerdings auch: Zumindest fand sich in keinem der Produkte Gammel- oder Separatorenfleisch. Auch fremde Tierarten wie Pferd konnte nicht nachgewiesen werden.



Wer sich stattdessen für eine vegetarische Alternative entscheiden will, der hat eine stetig wachsende Auswahl: Laut der Stiftung Warentest produzierten Firmen in Deutschland im vergangenen Jahr 21 Prozent mehr Fleischersatzprodukte als im Jahr zuvor. fho/pw

Stiftung Warentest empfiehlt nur drei von 21 Kinderzahnpasten



Die Stiftung Warentest hat in einer aktuellen Untersuchung lediglich drei von 21 Kinderzahnpasten als empfehlenswert eingestuft. Die anderen schützten wegen fehlenden Fluoridgehalts entweder nicht ausreichend gegen Karies oder enthielten den als kritisch eingestuften Farbstoff Titandioxid, teilte die Stiftung am Mittwoch in Berlin mit. Der komplette Untersuchungsbericht wird in der aktuellen Ausgabe ihrer Zeitschrift "test" veröffentlicht.



Laut Stiftung Warentest enthielten fünf als Naturkosmetikprodukte beworbene Pasten gar kein Fluorid, vier weitere Produkte enthielten nur die Hälfte der empfohlenen Menge. Gut jede zweite getestete Kinderzahnpasta enthielt zudem den Farbstoff Titandioxid. Dieser ist nach Angaben der Verbraucherschützer in Lebensmitteln ab August verboten, in Kosmetik jedoch weiterhin erlaubt. Die Stiftung rät davon ab. Je nach Alter verschlucken Kinder Zahnpasta oft zumindest teilweise. bro/fs