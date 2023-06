EVG verkündet weitere Tarifeinigung mit Konkurrenzunternehmen der Bahn

Nutzung des Deutschlandtickets nimmt zu

Deutschland-Ticket

Leipzig in Deutschland - Während im Mai, dem Einführungsmonat des 49-Euro-Tickets, rund neun Millionen Fahrgäste das Angebot nutzten, waren es im Juni bereits 9,6 Millionen Fahrgäste, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am Mittwoch anlässlich seiner Jahrestagung in Leipzig mitteilte. Dort stellte der Verband aktuelle Zahlen zur Nutzung des Tickets vor.

Demnach wurden seit der Einführung mittlerweile elf Millionen Abos verkauft. Davon sind 46 Prozent umgestellte Abos, 44 sind neue Abos von Menschen, die den Nahverkehr vorher zum Beispiel mit Einzeltickets oder anderen Zeitkarten nutzten und acht Prozent sind Neukundinnen und Neukunden, die den ÖPNV vorher so gut wie nie nutzten.



Als häufigste Gründe für den Kauf des Tickets nannten für die Erhebung Befragte vor allem die bundesweite Gültigkeit (41 Prozent) und den Preis beziehungsweise das Sparen von Kosten (36 Prozent). 22 Prozent nannten den Umweltschutz. Gründe dagegen waren häufig, dass sich das Ticket nicht lohnen beziehungsweise zu selten genutzt würde (41 Prozent) und dass es keinen Bedarf gebe (38 Prozent).



Befragt werden monatlich rund 6000 mobile Menschen ab 14 Jahren. Teilweise waren Mehrfachantworten möglich.



Zum Preis des Tickets, das mit einem „Einführungspreis“ von 49 Euro beworben wurde, erklärte der VDV, die Einführungsphase sei „auf zwei Jahre politisch verabredet“ worden. Der Verband geht daher davon aus, dass es in diesem Zeitraum bei 49 Euro bleibt. Im Anschluss sei eine Erhöhung jedoch möglich.



„Wir brauchen mehr Angebot in den Städten und wir brauchen überhaupt ein Angebot auf dem Land“, sagte VDV-Präsident Ingo Wortmann. Das jedoch könnten die Verkehrsunternehmen nicht aus eigenen Mitteln stemmen - für ein verbessertes Angebot seien also „mehr Finanzmittel“ nötig. Im Moment sei die Finanzierung des Tickets nur bis zum Ende dieses Jahres gesichert. hcy/pe

EVG verkündet weitere Tarifeinigung mit Konkurrenzunternehmen der Bahn

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat Tarifabschlüsse mit zwei weiteren Konkurrenzunternehmen der Deutschen Bahn (DB) erzielt. Mit dem Unternehmen Abellio, das Regionalbahnen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Westfalen betreibt, sowie mit der schleswig-holsteinischen NEG sei eine Einigung gelungen, erklärte die Gewerkschaft am Mittwoch. Die Verhandlungen mit der DB sollen am Nachmittag fortgesetzt werden.



Nach monatelangen Tarifverhandlungen hatte die EVG am Dienstag einen ersten Abschluss mit der Transdev-Gruppe verkündet. Wie auch bei diesem Unternehmen bekommen die Beschäftigten bei Abellio und NEG künftig 420 Euro mehr im Monat, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die vereinbarte Inflationsprämie als Einmalzahlung fällt demnach mit 1000 Euro aber geringer aus als bei Transdev mit 1400 Euro. Die EVG verhandelt seit Ende Februar mit der DB und 50 weiteren Eisenbahnunternehmen über neue Tarifverträge.



Zu den Tarifverhandlungen bei der DB sagte EVG-Chef Martin Burkert dem Nachrichtenportal t-online: „Wir sind uns der Verantwortung sehr bewusst.“ Der schwierigste Punkt sei nach wie vor die Laufzeit, „also in welchem zeitlichen Rahmen Gehaltserhöhungen erfolgen sollen“.



Dennoch soll nun eine Entscheidung fallen: „Diesen Donnerstag entscheidet der EVG-Bundesvorstand als oberstes Gremium über das weitere Vorgehen inklusive etwaiger Streiks.“ pe/ilo