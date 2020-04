Corona-Krise: Wegen „existentiell bedrohenden Folgen“ - Obi und Hagebau verärgern Lieferanten

In Thüringen sind alle Baumärkte offen, so ist ein reger Besucheransturm im Raum Coburg Sonneberg zu beobachten. Ob das Sinn macht?

Wer mit dem Teufel tanzt... In der Lebensmittelbranche ist es auch so, dass die relativ kleinen Unternehmen, die sich aber mit den großen Posten (Gastro, Kantinen) eingelassen haben, jetzt ihren Freischwimmer machen bei fallenden Umsätzen und die Kollegen die an den Endverbraucher verkaufen haben weiterhin gute Geschäfte. Das gilt für Gemüse, Backwaren, Fleisch egal.