OECD wirft Griechenland mangelhafte Verfolgung von Korruption vor

Die Industrieländervereinigung OECD macht Griechenland schwere Vorwürfe © Vincent Isore via www.imago-images.de

OECD macht Griechenland große Vorwürfe bezüglich der Verfolgung von Korruption.

Paris - Die Industrieländervereinigung OECD hat Griechenland eine vollkommen mangelhafte Verfolgung von Korruption im internationalen Geschäftsverkehr vorgeworfen. Der Kampf gegen transnationale Korruption in Griechenland müsse dringend verbessert werden, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in Paris mit. Auch die gesetzlichen Bestimmungen über die rechtliche Verantwortung juristischer Personen müssten geändert werden. Obwohl eine OECD-Konvention gegen Korruption in Griechenland vor 24 Jahren in Kraft trat, habe das Land bisher keinen Fall von transnationaler Korruption verfolgt, beklagte die OECD.

Unter transnationaler Korruption versteht die OECD Schmiergeldzahlungen von Firmen an Beschäftigte öffentlicher Stellen im Ausland im Rahmen des internationalen Geschäftsverkehrs, etwa wenn es um Bau- oder Betriebsgenehmigungen geht oder um Förderkonzessionen für Öl und Gas. (dpa)