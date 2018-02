Ökotest gibt Lippenstiften von H&M und Primark die Note „ungenügend“

Ein Lippenstift ist nicht allein deshalb super, weil die Farbe hübsch aussieht und lange haftet. Mindestens genauso wichtig sollte Frauen sein, ob die Inhaltsstoffe bedenklich sind. Ökotest hat ein besorgniserregendes Testergebnis veröffentlicht.

Berlin - Ökotest hat 22 Lippenstifte in Labore geschickt, davon erhalten 13 die Note „ungenügend“. Lediglich Lippenstifte aus der Naturkosmetikabteilung hätten sogar die Bestnote „sehr gut“ erhalten. Das Problem der auf Erdöl basierenden Lippenstifte lautet: MOSH/ POSH.

MOSH reichern sich nach Angaben von Ökotest im menschlichen Fettgewebe und der Leber an. In Tierversuchen hätten sie zu Organschäden geführt. Für POSH konnte laut Bundesinstitut für Risikobewertung eine gesundheitliche Bewertung bislang nicht vorgenommen werden. In zwölf der 14 mit MOSH/POSH-belasteten Stifte habe das Labor zusätzlich MOAH nachgewiesen. Diese aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffe können schon in kleinsten Mengen Krebs verursachende Bestandteile enthalten.

Mosh Mineral oil saturated hydrocarbons gesättigte Kohlenwasserstoffe Moah Mineral oil aromatic hydrocarbons aromatische Kohlenwasserstoffe Posh Polymer oligomeric saturated hydrocarbons synthetische Kohlenwasserstoffe (Diese Stoffe sind dem Mosh sehr ähnlich)

Diesen Lippenstiften gibt Ökotest die Note „sehr gut“ (zertifizierte Naturkosmetik):

Alterra Lippenstift, Tulip 14, von Rossmann

Alverde Color & Care Lippenstift, Dusty Pink 05, von dm

Benecos Lippenstift, Watermelon

Dr. Hauschka Lipstick, Camellia 03

LaVera, Pink Orchid 32

Sante Lipstick No. 02

Terra Naturi Lippenstift, Raspberry 13, von Müller Drogeriemarkt

Diesem Lippenstift gibt Ökotest die Note „befriedigend“:

Lily Lolo Natural Lipstick, Romantic Rose

Diesem Lippenstift gibt Ökotest die Note „ausreichend“:

L.O.V. LipAffair, Christina‘s Red No. 551

Diesen Lippenstiften gibt Ökotest die Note „ungenügend“

Artdeco Perfect Color Lipstick, Dark Purple 86

Douglas Lipstick Shine, Tutti Fruity

Maybelline Color Sensational, Summer Pink 148

NYX LipSmacking Fun Colors, Fig Figue 640

PS... Lipstick, Bon Bon, von Primark

Revelon Super Lustrous Lipstick, Kiss me Coral 750

Essence Ultra Last Instant Colour, Head to-ma-toes 12

H&M Cream Lip Colour, MauveineQueen, von H&M

La Roche-Posay Novalip Duo, 35, gibt es in Apotheken

L‘Oréal Color Riche Intense, Sparkling Amethyst 287

Manhattan All in one Lipstick, Oh, so orange! 470

Max Factor X Colour Elixir, Pink Brandy 825

Yves Rocher Rouge Vertigae, Satin Shine 46

Haben Sie gewusst, dass Frauen, die regelmäßig Lippenstifte benutzen, etwa 20 Gramm Lippenstift pro Jahr schlucken – und damit auch die enthaltenen Schadstoffe?

Das ausführliche Testergebnis und die Begründungen für die Noten lesen Sie auf oekotest.de (Kosten: 3,99 Euro).

Lesen Sie auch: Lippenpflege enthält immer noch krebserregende Stoffe, sagt die Stiftung Warentest.

sah